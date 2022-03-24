Сакварелідзе дав прогноз, що чекає на Україну після війни

Колишній заступник генерального прокурора запевняє, що навколо країни будуватиметься новий європейський порядок

За словами Давида Сакварелідзе, війну з Росією можна було уникнути / Колаж "Сьогодні"

Після війни майбутні альянси військові та політичні будуть будуватися навколо України, навколо її свободи та навколо українського рішення з ким країні буде зручніше та ефективніше йти далі.

Про це розповів колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

Реклама

"Зараз настає час регіональних союзів. Той світовий порядок, який був, він не до кінця виправдав себе. Хоча я не можу сказати, що вони нам не допомагають, але не так, як треба було. Навколо України, і флагманом цього всього буде Україна, будуватиметься цей новий європейський порядок", – стверджує Давид Сакварелідзе.

Колишній заступник генерального прокурора України впевнений, що якби країна мала "план Маршалла" ще в 2014 році, то війни з Росією можна було б уникнути.

"Ви пам'ятаєте, у нашому ефірі ще рік тому я розповідав, що вважав найважливішим – доставити "план Маршалла" для України для того, щоб Україна швидко стала на ноги, щоб ми запобігли тому, що сьогодні відбувається. Якби цей "план Маршалла" " У нас з'явився вже в 2014 році, то цього сьогодні б не трапилося. Все через те, що Україна була б у 10 разів сильніша і Путін не сунувся б сюди, як не сунувся свого часу до Швейцарії Гітлер. Повільно, але все ж таки Захід приходить до цього всього, приходить повноцінна переоцінка всього. Україна дуже гордо несе сьогодні цей тягар і цей прапор", – додав Давид Сакварелідзе.

Коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ

Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.

Реклама

"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.

Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець військовим потугам окупанта.

Раніше ми писали: