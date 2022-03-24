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Сакварелідзе дав прогноз, що чекає на Україну після війни

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24 березня, 20:30
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Колишній заступник генерального прокурора запевняє, що навколо країни будуватиметься новий європейський порядок
За словами Давида Сакварелідзе, війну з Росією можна було уникнути / Колаж "Сьогодні"
За словами Давида Сакварелідзе, війну з Росією можна було уникнути / Колаж "Сьогодні"

Після війни майбутні альянси військові та політичні будуть будуватися навколо України, навколо її свободи та навколо українського рішення з ким країні буде зручніше та ефективніше йти далі.

Про це розповів колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

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"Зараз настає час регіональних союзів. Той світовий порядок, який був, він не до кінця виправдав себе. Хоча я не можу сказати, що вони нам не допомагають, але не так, як треба було. Навколо України, і флагманом цього всього буде Україна, будуватиметься цей новий європейський порядок", – стверджує Давид Сакварелідзе.

Колишній заступник генерального прокурора України впевнений, що якби країна мала "план Маршалла" ще в 2014 році, то війни з Росією можна було б уникнути.

"Ви пам'ятаєте, у нашому ефірі ще рік тому я розповідав, що вважав найважливішим – доставити "план Маршалла" для України для того, щоб Україна швидко стала на ноги, щоб ми запобігли тому, що сьогодні відбувається. Якби цей "план Маршалла" " У нас з'явився вже в 2014 році, то цього сьогодні б не трапилося. Все через те, що Україна була б у 10 разів сильніша і Путін не сунувся б сюди, як не сунувся свого часу до Швейцарії Гітлер. Повільно, але все ж таки Захід приходить до цього всього, приходить повноцінна переоцінка всього. Україна дуже гордо несе сьогодні цей тягар і цей прапор", – додав Давид Сакварелідзе.

Коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ

Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.

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"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.

Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець військовим потугам окупанта.

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