Сакварелідзе дав прогноз, що чекає на Україну після війни

Після війни майбутні альянси військові та політичні будуть будуватися навколо України, навколо її свободи та навколо українського рішення з ким країні буде зручніше та ефективніше йти далі.
Про це розповів колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.
"Зараз настає час регіональних союзів. Той світовий порядок, який був, він не до кінця виправдав себе. Хоча я не можу сказати, що вони нам не допомагають, але не так, як треба було. Навколо України, і флагманом цього всього буде Україна, будуватиметься цей новий європейський порядок", – стверджує Давид Сакварелідзе.
Колишній заступник генерального прокурора України впевнений, що якби країна мала "план Маршалла" ще в 2014 році, то війни з Росією можна було б уникнути.
Далі по темі
"Ви пам'ятаєте, у нашому ефірі ще рік тому я розповідав, що вважав найважливішим – доставити "план Маршалла" для України для того, щоб Україна швидко стала на ноги, щоб ми запобігли тому, що сьогодні відбувається. Якби цей "план Маршалла" " У нас з'явився вже в 2014 році, то цього сьогодні б не трапилося. Все через те, що Україна була б у 10 разів сильніша і Путін не сунувся б сюди, як не сунувся свого часу до Швейцарії Гітлер. Повільно, але все ж таки Захід приходить до цього всього, приходить повноцінна переоцінка всього. Україна дуже гордо несе сьогодні цей тягар і цей прапор", – додав Давид Сакварелідзе.
Коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ
Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня.
"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.
Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець військовим потугам окупанта.