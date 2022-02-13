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Наймолодша альпіністка: п'ятирічна українка стала рекордсменкою України (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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13 лютого, 07:03
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П'ятирічна Олександра Канкрова займається айкідо та захоплюється велоспортом
Дівчинка нарівні з досвідченими альпіністами подолала всі проблеми траси. Колаж "Сьогодні"
Дівчинка нарівні з досвідченими альпіністами подолала всі проблеми траси. Колаж "Сьогодні"

Українці Олександрі Канкровій лише п'ять років. Наймолодша альпіністка України проживає у Києві. Минулого року дівчинка підкорила одну із найвищих вершин Кавказу. Олександра сьогодні офіційно здобула визнання – її досягнення зареєстрували у Книзі рекордів України. Як підкорювала вершину, талановита дівчинка розповіла Володимиру Миколайчуку.

Деталі

Олександра Канкрова підкорила разом із батьком найвищу гору Сванетського хребта центрального Кавказу – гору Лайлу. Цього року п'ятирічна дівчинка здійснила вже три піші сходження, але загалом вона ходить горами з одного року.

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"Мотузка товщиною 6 мм була прив'язана до неї. Вона була прикріплена до мене, потім причепив до рюкзака. Тобто якщо зірветься, то все одно висітиме", – розповів батько дівчинки Ілля Канкров.

Вперше Сашко піднялася в гори, коли їй виповнився рік – несли доньку на плечах по черзі – і мама, і тато. Гору Лайла – рекордсменка підкорювала вже сама.

"Ми зустрічалися на перевалах. Контролювала, щоб вона щось поїла", – сказала мати дівчинки.

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За словами самої Олександри, піднесення далося їй легко. До льодовика Лайла – дівчинка стійко подолала усі перевали. Тепер її підйом на чотири тисячі метрів – рекорд України. Тепер Олександра мріє підкорити ще один пік Кавказу – гору Казбек – понад 5 тисяч. метрів. А у вільний від альпінізму час відвідує гуртки. Їй подобаються танці та бойові мистецтва. Олександра займається айкідо та захоплюється велоспортом. А ще – грає на скрипці, у дуеті з татом.

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