Найпопулярніші серед викрадачів – які авто найчастіше вибирають злодії (відео)

Викрадення машин – прибутковий "чорний бізнес"

Серед "улюблених" злочинцями автомобілі: "Тойота", "Лексус" та "Хюндай". Колаж "Сьогодні"

60 секунд – час, який в середньому потрібний злодіїв, щоб вкрасти ваш автомобіль. Технології, як у голлівудському фільмі, а розслідування таких злочинів іноді дуже проблематичне. Діючим способом бити на сполох несподівано стають соціальні мережі. Пост із проханням повернути авто миттєво прочитають тисячі людей. Можливо, і професійні викрадачі. Чому українські водії готові платити за пошук злочинцям, а не звертатися до поліції, і як захистити свого залізного коня – розповість Артем Джепко.

Деталі

Ігор – один із тисяч українців, якому не пощастило. Чоловік увечері залишив машину під під'їздом, а коли наступного ранку хотів виїхати на роботу – був приголомшений. Автомобіля не було.

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"Я все одразу зрозумів. Якщо я заходив у під'їзд і вона була, коли виходив і її немає, я звичайно ж, засмутився. Через півтора тижні авто знайшли на Полтавщині", – розповів потерпілий Ігор Війна.

Геолокацію скинули самі викрадачі. Щоправда, за інформацію попросили грошей.

Не отримала щасливого кінця історія Христини. Вона віддала свій автомобіль у ремонт знайомому майстру. За сімейними обставинами дівчині довелося переїхати до іншої країни, там і вирішила, що машину краще продати. Майстер спочатку погодився допомогти, але згодом передумав і почав висувати Крістін претензії.

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"Він сказав, що я нікому не збираюся машину показувати."

Після такого Крістіна авто більше не бачила. Написала три заяви до поліції.

Викрадення машин – прибутковий "чорний бізнес". Серед "улюблених" злочинцями автомобілі: "Тойота", "Лексус" та "Хюндай". Це не означає, що іншими машинами гребують – крадуть навіть "Таврії". Але ці моделі найбільш привабливі для зловмисників. Зокрема, і для тих, хто готовий купити вкрадене авто на запчастини. Саме ця категорія "автобізнесменів" і є замовниками величезної кількості угонів. Тим більше зараз, коли на вітчизняний ринок рікою ринули машини зі США, Європи та Азії.

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Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого розпочався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла до глобальної фінансової кризи.

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