Найбільш чипований українець імплантував собі ще один чип. Що роблять мікросхеми (фото)

Щоб відкрити двері під'їзду Клецю не потрібен магнітний ключ, а розрахуватися в магазині можна і без додатка або банківської карти

Українець з найбільшою кількістю чипів у тілі Павло Клець імплантував собі ще одну мікросхему. Це буде вже восьмий чип, усі вони розміщені в руках.

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Журналісти "Сьогодні" дізналися, як така техніка допомагає чоловікові.

Перший мікрочип чоловік імплантував два роки тому, вирішив переваги нових технологій перевірити на собі.

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Що може робити Клець за допомогою чипів:

заводити автомобіль без ключа;

відкрити двері під'їзду;

розраховуватися за проїзд у метро або на касі супермаркету;

поділитися своєю соцмережею, потрібно тільки прикласти телефон до його руки.

Однак він ще не вирішив, що робитиме восьмий чип.

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Які вони – ці чипи?

Мікрочипи дуже маленького розміру і поміщаються у шприц, за допомогою якого і відбувається чипування. Їх легко витягувати з під шкіри, а в аеропорту металодетектори не бачать їх через занадто маленький розмір.

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Вартість однієї такої мікросхеми – близько 100 доларів. Усі чипи Павло замовляв у США.

Для нього це вже не перший рекорд. Раніше він з другом за допомогою кріплень під шкірою протягнули на 5 метрів 27-тонний вагон, а з дружиною на кріпленнях під шкірою пролетіли над Дніпром від Арки Дружби народів до Труханового острова.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли правду про вживляння чипів у тіло людини.