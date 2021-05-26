Найбільш чипований українець імплантував собі ще один чип. Що роблять мікросхеми (фото)

Українець з найбільшою кількістю чипів у тілі Павло Клець імплантував собі ще одну мікросхему. Це буде вже восьмий чип, усі вони розміщені в руках.
Журналісти "Сьогодні" дізналися, як така техніка допомагає чоловікові.
Перший мікрочип чоловік імплантував два роки тому, вирішив переваги нових технологій перевірити на собі.
Що може робити Клець за допомогою чипів:
- заводити автомобіль без ключа;
- відкрити двері під'їзду;
- розраховуватися за проїзд у метро або на касі супермаркету;
- поділитися своєю соцмережею, потрібно тільки прикласти телефон до його руки.
Однак він ще не вирішив, що робитиме восьмий чип.
Які вони – ці чипи?
Мікрочипи дуже маленького розміру і поміщаються у шприц, за допомогою якого і відбувається чипування. Їх легко витягувати з під шкіри, а в аеропорту металодетектори не бачать їх через занадто маленький розмір.
Вартість однієї такої мікросхеми – близько 100 доларів. Усі чипи Павло замовляв у США.
Для нього це вже не перший рекорд. Раніше він з другом за допомогою кріплень під шкірою протягнули на 5 метрів 27-тонний вагон, а з дружиною на кріпленнях під шкірою пролетіли над Дніпром від Арки Дружби народів до Труханового острова.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли правду про вживляння чипів у тіло людини.