Санкції проти телеканалів: МВС попереджає про силові провокації

У міністерстві пообіцяли адекватну реакцію Нацполіції і Нацгвардії

До Міністерства внутрішніх справ в останню добу надходить оперативна інформація про можливі спроби дестабілізації ситуації в Україні шляхом здійснення силових провокацій у зв'язку з блокуванням проросійських телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає прес-служба МВС.

"Нам надходить оперативна інформація про можливі спроби дестабілізації ситуації, шляхом здійснення силових провокацій, а також розпалювання ворожнечі та громадянського протистояння з боку зовнішніх і внутрішніх деструктивних сил", – повідомив Шкіряк.

Він наголосив, що підрозділи МВС готові до захисту територіальної цілісності і збереження внутрішньої стабільності в Україні, і міністерство застерігає можливих ініціаторів і організаторів від подібних злочинних сценаріїв.

"У разі спроб здійснення будь-яких злочинних та провокативних дій, закликів до порушення територіальної цілісності, масових безладів, а також провокування силових і насильницьких дій... підрозділи Нацполіції та Нацгвардії будуть реагувати", – підсумував Шкіряк.

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Нагадаємо, рішення РНБО про санкції щодо нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.

В той же час в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака і заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

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