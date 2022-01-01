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Втік з-під арешту в новорічну ніч та розтрощив авто поліції: подробиці НП в Рівненській області

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 січня, 20:07
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Крім того, чоловік із молотком в руках погрожував перехожим фізичною розправою
Зловмисник розбив авто поліції під час затримання.
Зловмисник розбив авто поліції під час затримання. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області чоловік, який перебував під домашнім арештом, у новорічну ніч вирішив порушити заборону. В результаті він напав на перехожих з молотком, а потім розтрощив автомобіль поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

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Чоловік втік з-під домашнього арешту

До поліції зателефонували близько 5:15. 24-річний житель Костополя повідомив, що невідомий чоловік поблизу однієї із багатоповерхівок міста розбив лампу у під’їзді та із молотком в руках погрожує фізичною розправою перехожим.

Правопорушником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

А сьогодні, під час затримання, ногами розбив заднє бокове скло службового авто, зірвав жетон та нагрудну камеру працівника поліції.

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Фото: Поліція Рівненської області

Як відреагували правоохоронці

Слідчі за фактом умисного пошкодження майна розпочали досудове розслідування. Крім того, поліцейські склали на костопільчанина адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства та злісної непокори працівнику поліції.

Наразі зібрані матеріали та вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий – тримання під вартою.

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