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Сбежал из-под ареста в новогоднюю ночь и разбил авто полиции: подробности ЧП в Ровенской области

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 20:07
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Кроме того, мужчина с молотком в руках угрожал прохожим физической расправой
Злоумышленник разбил полицейские во время задержания.
Злоумышленник разбил полицейские во время задержания. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области находившийся под домашним арестом мужчина в новогоднюю ночь решил нарушить запрет. В результате он напал на прохожих с молотком, а затем разбил автомобиль полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

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Мужчина сбежал из-под домашнего ареста

В полицию позвонили около 5:15. 24-летний житель Костополя сообщил, что неизвестный мужчина близ одной из многоэтажек города разбил лампу в подъезде и с молотком в руках угрожает физической расправой прохожим.

Правонарушителем оказался 33-летний местный житель, находящийся под круглосуточным домашним арестом за нанесение телесных повреждений полицейскому.

А сегодня, во время задержания, ногами разбил заднее боковое стекло служебного автомобиля, сорвал жетон и нагрудную камеру сотрудника полиции.

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Фото: Полиция Ровенской области

Как отреагировали правоохранители

Следователи по факту умышленного повреждения имущества начали досудебное расследование. Кроме того, полицейские составили на мужчину административные протоколы по факту мелкого хулиганства и злостного неповиновения работнику полиции.

Сейчас собраны материалы и решается вопрос о замене меры пресечения более жестким – содержание под стражей.

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