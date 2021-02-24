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СБУ підозрює "українського експерта" з кремлівських каналів у державній зраді

24 лютого, 22:01

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Юрію Дудкіну загрожує до 20 років позбавлення волі

Служба безпеки України повідомила про підозру киянину Юрію Дудкіну, який сприяв підривній діяльності в інтересах російських спецслужб.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як "військово-політичний експерт" чоловік регулярно брав участь у передачах на заборонених в Україні російських пропагандистських телеканалах, де розпалював міжнаціональну ворожнечу й завдавав шкоди територіальній цілісності та обороноздатності країни. За це він отримував гроші від пропагандистів.

Крім того, за завданням російських кураторів Дудкін створив кібермережу з груп у соціальних мережах, YouTube-каналу і блогерів і на гроші з РФ поширював з їхньою допомогою замовний контент.

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Наразі його затримано. Йому пред'явлені кримінальні звинувачення в державній зраді (ст.111 КК України) і порушенні рівноправності громадян (ст. 161 КК), за що Дудкіну може загрожувати від 20 років позбавлення волі.

Розслідування злочинів "експерта" тривають.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ повідомила про підозру в державній зраді іншому сумнозвісному блогеру Анатолію Шарію.

А раніше цього самого місяця підозри в посяганні на територіальну цілісність країни, веденні війни і порушенні законів війни повідомили заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову.

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Росія СБУ пропаганда державна зрада підозра

Джерело: Сьогодні

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