СБУ підозрює "українського експерта" з кремлівських каналів у державній зраді

Служба безпеки України повідомила про підозру киянину Юрію Дудкіну, який сприяв підривній діяльності в інтересах російських спецслужб.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як "військово-політичний експерт" чоловік регулярно брав участь у передачах на заборонених в Україні російських пропагандистських телеканалах, де розпалював міжнаціональну ворожнечу й завдавав шкоди територіальній цілісності та обороноздатності країни. За це він отримував гроші від пропагандистів.
Крім того, за завданням російських кураторів Дудкін створив кібермережу з груп у соціальних мережах, YouTube-каналу і блогерів і на гроші з РФ поширював з їхньою допомогою замовний контент.
Наразі його затримано. Йому пред'явлені кримінальні звинувачення в державній зраді (ст.111 КК України) і порушенні рівноправності громадян (ст. 161 КК), за що Дудкіну може загрожувати від 20 років позбавлення волі.
Розслідування злочинів "експерта" тривають.
Нагадаємо, минулого тижня СБУ повідомила про підозру в державній зраді іншому сумнозвісному блогеру Анатолію Шарію.
А раніше цього самого місяця підозри в посяганні на територіальну цілісність країни, веденні війни і порушенні законів війни повідомили заступнику міністра оборони РФ Андрію Картаполову.
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