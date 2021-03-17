СБУ провела спецоперацію у трьох областях: банда оптом продавала наркотики за кордон (фото)

Також учасники групи викрадали і перепродували авто

Правоохоронці у трьох областях затримали групу торговців наркотиками. Спецоперацію провели в Дніпрі, Харківській та Івано-Франківській областях.

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Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що двох наркоділків затримали в прикордонному районі Харківської області. Вони намагалися перевезти за кордон більше 15 кг амфетаміну. Також спіймали і організаторів.

За попередніми даними, організатори угруповання планували налагодити продаж наркотиків за кордон, у тому числі через своїх спільників у кримінальних колах.

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Копи провели дев'ять обшуків в авто і будинках зловмисників. У них вилучили зброю з патронами, 5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та телефони.

Встановлено, що учасники банди також викрадали авто для перепродажу іноземним клієнтам. Так ділки "заробили" майже мільйон гривень. Один викрадений автомобіль знайшли під час обшуків.

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Двом організаторам вже повідомлено про підозру. Їм скоро виберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше в Київській області СБУ викрила організаторів потужної наркоугруповання. Щомісячний "прибуток" зловмисників склав майже 70 млн грн.

Крім того, у Миколаївській області "смотрящий" організував постачання наркотиків у колонію.

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