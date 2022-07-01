СБУ в Києві затримала росіянина, якого два роки шукав Інтерпол

Іноземець вчинив тяжкі злочини у Литві та хотів "залягти на дно" в Україні

СБУ затримала росіянина, який був у розшуку Інтерполу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримала росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол. Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литви.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Реклама

Зловмисника оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

Чоловік намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні.

Реклама

Затримання зловмисника. Фото: СБУ

СБУ затримала заступника голови Чернівецької ОВА

СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

Реклама

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Оборудку допоміг провести гендиректор медустанови. Керівник лікарні переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Раніше ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який направляв ракети по Яворівському полігону.

Також повідомлялося, що СБУ затримала зрадника, який мав допомогти Росії створити "МНР" у Миколаєві.