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СБУ в Києві затримала росіянина, якого два роки шукав Інтерпол

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 липня, 10:15
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Іноземець вчинив тяжкі злочини у Литві та хотів "залягти на дно" в Україні
СБУ затримала росіянина, який був у розшуку Інтерполу.
СБУ затримала росіянина, який був у розшуку Інтерполу. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримала росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол. Контррозвідники СБУ встановили, що росіянин переховується на території України, аби уникнути кримінальної відповідальності, від правоохоронців Литви.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Зловмисника оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

Чоловік намагався легалізуватись у Хмельницькому. Проте після того як його задум провалився, він утік та "заліг" у Києві, де його і затримала СБУ.

Наразі вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Також перевіряється його можлива причетність до скоєння злочинів в Україні.

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Затримання зловмисника. Фото: СБУ

СБУ затримала заступника голови Чернівецької ОВА

СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

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Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги.

Оборудку допоміг провести гендиректор медустанови. Керівник лікарні переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Раніше ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який направляв ракети по Яворівському полігону.

Також повідомлялося, що СБУ затримала зрадника, який мав допомогти Росії створити "МНР" у Миколаєві.

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Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
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Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

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