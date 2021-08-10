"Сьогодні" дослідили воду з крана та супермаркету: несподіваний результат

На Дніпровській станції воду знезаражують діоксидом та запевняють, що так безпечніше, смачніше і без їдкого запаху

Ми з’ясували, яку воду можна пити / колаж "Сьогодні"

Нещодавно Київводоканал закликав пити воду з крана, оскільки вона нібито краща за бутильовану та ту, що продається на розлив. Однак у це мало хто повірив. Кореспондент новин "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк взяла три зразки води – з-під крана, очищену на розлив та куплену у пляшці та віднесла на експертизу – і результат шокував.

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Перший зразок ми придбали у пляшці у супермаркеті – одного з найвідоміших виробників, другий набрали з крану, а третій купили на розлив.

Що кажуть на водоканалі

Водоканал показав новинам "Сьогодні", як очищують воду. Виявляється уже рік, як на Дніпровській станції від так званої "хлорки" відмовилися – знезаражують діоксидом. Запевняють, що так безпечніше, смачніше і без їдкого запаху.

"Діоксид нещадно знищує не тільки бактерії, а й віруси, не залишає побічних продуктів. Він дає нам можливість забезпечити європейські норми щодо безпечності води", – стверджує головний інженер департаменту водопровідного господарства Київводоканалу Володимир Костюк.

Однак Дніпровська станція подає воду лише третині столиці, а решта й досі вбивають бактерії "хлоркою".

Останню стадію очистки вода проходить у блоці швидких фільтрів. Нинішньому 40 років – і відтоді технологія незмінна: воду пропускають крізь кварцевий пісок і вже звідси вона потрапляє до наших кранів.

"І коли вода профільтрується і пройде цей шар кварцевого піску, тоді вода вже питна", – розповідають на станції.

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Жовта вода – норма?

Однак жовта вода з кранів для українців – не дивина. Комунальники ж кажуть, що про проблему знають, але усе в нормі.

"Дійсно, певний період показник за кольоровістю питної води, яку ми давали в мережу, сягав 29, 27 градусів. При нормі 20 градусів. Разом із тим у нашому регламенті, затвердженому МОЗ, допускається підвищення кольоровості води до 35 градусів. Тобто порушення по нашому регламенту немає", – каже Костюк.

Результати дослідження

Зразки питної води "Сьогодні" перевіряли на вміст таких показників, як сухий залишок і вміст натрію.

Найкращою несподівано виявилася таки водопровідна – та, що з крану.

Та ж вода, яка у пляшці та на розлив, – справді очищена, але занадно. З неї вимили не лише погані, а й поживні речовини.

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Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" провели рейди пляжами у Чернівцях, Сумах, Кропивницькому та Черкасах – і результати досліджень води шокували.

Ми також писали, що Об'єднані Арабські Емірати запланували запуск першого у світі проєкту з виробництва питної води з розрідженого повітря. Пілотний проєкт стартує вже в серпні 2021 року.