Шарика більше немає. Померла собака, яку Брагар пропонував пенсіонерці продати

У минулому році депутат потрапив у гучний скандал через свою несподівану відповідь жінці з села Аджамка, а пес став відомий на всю країну

Євген Брагар пропонував продати кульки. Колаж "Сьогодні"

Після того, як трапився скандал з зупинкою нібито нетверезого нардепа Євгена Брагара, журналісти "Сьогодні" згадали відомий скандал з його участю – як він пропонував пенсіонерці продати собаку заради виживання. Ми дізналися, що той пес Шарик, який прославився на всю країну, вже помер.

Взимку минулого року нардеп відзначився тим, що у телестудії скандально відповів на запитання пенсіонерки про субсидії. Коли 66-річна мешканка села Аджамка Кіровоградської області Любов Колюча запитала депутата, як прожити на пенсію у 2 тисячі гривень, коли за газ потрібно заплатити понад 2 тисячі, Брагар відповів, що, мовляв, можна продати собаку і на ці гроші жити.

Реклама

Пізніше з'ясувалося, що у Любові Павлівни собака-двірняжка по кличці Шарик. Через понад рік після цієї історії виявилося, що тепер жінці нічого продавати, якби навіть і захотіла.

"Взимку помер чоловік Любові Павлівни, а через тиждень померла і собака. Тепер жінка залишилася сама", – повідомила нам селищна староста Аджамки Тетяна Зайченко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Євгенія Брагара зупинили поліцейські, які стверджували, що він знаходився у нетверезому стані. Все б нічого, але виявилося, що патрульні на включили нагрудні камери під час затримання, а депутат поскаржився, що у нього вимагали хабар і його "наркотичне сп'яніння" було вигадкою. В результаті поліцейських на час службового розслідування відсторонили і їх зараз перевіряють, поки чекають на результати аналізів нардепа на наркотики. Тим часом сам Барагар зробив вже два тести.