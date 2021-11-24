Штормове попередження! Де завтра в Україні буде сильний вітер (карта)

В Україні завтра, 25 листопада, посилиться вітер. Опадів у країні поки що не буде.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Де посилиться вітер
Сильний вітер південно-західного та південного напрямів буде у північних, західних та центральних областях України.
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"Будьте обережні та закутані щільніше!", – стверджує синоптик.
Опадів поки що не буде. У країні прогнозують суху погоду.
Яка буде температура
Температура повітря біля країни почне підвищуватися. Завтра вдень вона коливатиметься від +3 до +7 градусів, а на сході та північному сході стовпчики термометрів піднімуться максимум до +4 градусів.
Ночі в Україні залишаться морозними. У східній частині України температура повітря опуститься до -8 градусів. На решті території буде близько 0.
Погода на грудень
Середня місячна температура повітрястановитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.
У грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.
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