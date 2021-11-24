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СЬОГОДНІ Новини України

Штормове попередження! Де завтра в Україні буде сильний вітер (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
24 листопада, 16:00
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Опадів завтра не буде, але температура повітря вночі опуститься до -8 градусів
Погода в Україні на 25 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 25 листопада / Колаж "Сьогодні"

В Україні завтра, 25 листопада, посилиться вітер. Опадів у країні поки що не буде.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Де посилиться вітер

Сильний вітер південно-західного та південного напрямів буде у північних, західних та центральних областях України.

"Будьте обережні та закутані щільніше!", – стверджує синоптик.

Опадів поки що не буде. У країні прогнозують суху погоду.

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Яка буде температура

Температура повітря біля країни почне підвищуватися. Завтра вдень вона коливатиметься від +3 до +7 градусів, а на сході та північному сході стовпчики термометрів піднімуться максимум до +4 градусів.

Ночі в Україні залишаться морозними. У східній частині України температура повітря опуститься до -8 градусів. На решті території буде близько 0.

Погода в Україні на 25 листопада. Фото: Наталії Діденко
Погода в Україні на 25 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Погода на грудень

Середня місячна температура повітрястановитиме 1-5 градусів морозу, на Закарпатті та півдні країни місцями буде 0-2 градуси тепла, а у Криму до 6 градусів тепла.

У грудні варто очікувати сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг – туман та ожеледиця.

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