Штормовое предупреждение! Где завтра в Украине будет сильный ветер (карта)

В Украине завтра, 25 ноября, усилится ветер. Осадков в стране пока не будет.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где усилится ветер
Сильный ветер юго-западного и южного направлений будет в северных, западных и центральных областях Украины.
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"Будьте осторожны и закутаны плотнее!", – утверждает синоптик.
Осадков пока не будет. В стране прогнзируют сухую погоду.
Какая будет температура
Температура воздуха на территории страны начнет повышаться. Завтра днем она будет колебаться от +3 до +7 градусов, а на востоке и северо-востоке столбики термометров поднимутся максмимум до +4 градусов.
Ночи в Украине останутся морозными. В восточной части Украины температура воздуха опустится до -8 градусов. На остальной территории будет около 0.
Погода на декабрь
Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.
В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.
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