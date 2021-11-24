Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Интер - Шахтер: онлайн Интер - Шахтер: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Штормовое предупреждение! Где завтра в Украине будет сильный ветер (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
24 ноября, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Осадков завтра не будет, но температура воздуха ночью опустится до -8 градусов
Погода в Украине на 25 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 25 ноября / Коллаж "Сегодня"

В Украине завтра, 25 ноября, усилится ветер. Осадков в стране пока не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Где усилится ветер

Сильный ветер юго-западного и южного направлений будет в северных, западных и центральных областях Украины.

"Будьте осторожны и закутаны плотнее!", – утверждает синоптик.

Осадков пока не будет. В стране прогнзируют сухую погоду.

Реклама

Какая будет температура

Температура воздуха на территории страны начнет повышаться. Завтра днем она будет колебаться от ​​+3 до +7 градусов, а на востоке и северо-востоке столбики термометров поднимутся максмимум до +4 градусов.

Ночи в Украине останутся морозными. В восточной части Украины температура воздуха опустится до -8 градусов. На остальной территории будет около 0.

Погода в Украине на 25 ноября. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 25 ноября. Фото: Наталии Диденко

Реклама

Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.

В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Фото дня

Смотрите! Как выглядела Одесса много лет назад

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

24 ноября 1991. В селе Новый Кропивник во Львовской области установлен каменный крест в связи с ликвидацией колхоза...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

104 044

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.86

Российский рубль (₽)

0.3578

Евро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять