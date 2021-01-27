Сильні снігопади обрушаться на південь України: синоптики попередили українців

Незважаючи на погіршення погоди, сильних холодів не буде

В Україні вже оголошено штормове попередження, але завтра погода буде не кращою. Циклон зі своїми атмосферними фронтами принесе снігопади в більшості областей, але температура в основному буде плюсовою.

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Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 28 січня в Україні ще погуляє циклон – на півдні, заході і півночі очікується сніг, мокрий сніг,східніше – з дощем, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер.

На заході завтра істотні опади малоймовірні, місцями невеликі або просто хмарно, в східних областях – періодичний дощ.

Температура повітря в четвер протягом дня 0-3 градуси морозу. У східних областях, на південному сході і в Дніпропетровській області очікується 2-7 градусів тепла. На дорогах – ожеледиця (там, де мінусова температура).

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Знову повернеться зима і до Києва. Завтра у столиці піде сніг, на дорогах буде слизько. Вітер з півночі, поривчастий. Температура повітря вночі опускатиметься до невеликих "мінусів", вдень від 1 морозу до 1 тепла.

В Укргідрометцентрі теж попередили про сильні снігопади 28 січня:

в Одеській, Миколаївській областях сильний сніг (насипле 30-40 см), штормовий вітер до 15-20 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу (III рівень небезпеки, червоний);

у Кіровоградській області сильний мокрий сніг (20-30 см), налипання мокрого снігу (II рівень небезпеки, помаранчевий);

у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях сильний мокрий сніг (10-15 см), налипання мокрого снігу (I рівень небезпеки, жовтий), на дорогах ожеледиця.

погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання населених пунктів.

А ось якої погоди чекати в останній місяць зими, ми дізнавалися у народного синоптика Леоніда Горбаня та Укргідрометцентру. Лютий хоч і буде тепліше січня, але все одно ще чекаємо і морози, і сніг. Читайте детальніше, якою буде погода у лютому.

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