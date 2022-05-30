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Символ стійкості українців: як 15-річна жителька Попасної рятувала людей під обстрілами

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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30 травня, 15:16
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Музей "Голоси мирних" поповнився ще однією історією про людей під час російсько-української війни
15-річна жителька Попасної врятувала життя людям після ворожого обстрілу
15-річна жителька Попасної врятувала життя людям після ворожого обстрілу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

15-річна Ліза Чернишенко стала символом стійкості українців. Вона їхала машиною з Попасної до Бахмута з чотирма людьми, коли автівку обстріляли.

Дорослі отримали тяжкі поранення, а у Лізи сильно постраждали ноги. Проте дівчина не могла залишити людей без допомоги.

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Історія Лізи Чернишенко

Попри біль, вона сіла за кермо і вивезла всіх дорослих у безпечне місце. Дівчина їхала замінованими дорогами повз мертві тіла на узбіччі.

"Нелегко вийшло, було дуже боляче. Але я б не кинула людей під обстрілами", – сказала вона.

Ліза отримала два наскрізних поранення: на нозі відірвало мізинець – замість нього тепер глибока рана до кістки. Але всі, кого вона везла в авто, вижили.

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Музей "Голоси мирних"

Свою історію 15-річна Ліза Чернишенко розповіла музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних жителів України, які постраждали від війни.

Співробітники та волонтери Фонду продовжують спілкуватися з людьми й записувати їхні історії. Вдалося зібрати уже понад 15 тисяч розповідей.

Ті, кому є чим поділитися, можуть це зробити дуже просто. Досить:

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  • написати свою історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних і #розкажіть_свою_історію;
  • відвідати портал музею та натиснути кнопку "Розповісти історію" праворуч згори;
  • звернутися на безкоштовну гарячу лінію за номером 0-800-509-001.

Історія Героя України Віталія Кучерявого

Раніше "Сьогодні" розповідали про полковника ДПСУ Віталія Кучерявого. Він захищав Україну від російських загарбників і загинув 13 березня від ворожого артилерійського снаряда.

32-річний Герой України отримав орден "Золота Зірка". Уродженець Черкаської області у ході російського вторгнення керував загоном з 24 лютого й успішно відбивав атаки окупантів з РФ.

Прикордонники згадують його як людину, що знищила десятки одиниць ворожої техніки, брала окупантів у полон та врятувала життя побратимів. За здійснення героїчних вчинків під час оборони державного кордону його нагородили орденом "Золота Зірка" посмертно.

Указом президента України № 124/2022 від 10 березня 2022 року Віталія Кучерявого відзначили орденом "За мужність" III ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Раніше ми розповідали історію Ігоря Грози, який до останнього подиху захищав рідний Чернігів, та писали, чим запам’ятався 26-річний Герой України військовий льотчик Єгор Середюк.

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