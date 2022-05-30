Символ стойкости украинцев: как 15-летняя жительница Попасной спасала людей под обстрелами

Музей "Голоса мирных" пополнился еще одной историей о людях во время российско-украинской войны

15-летняя жительница Попасной спасла жизнь людям после вражеских обстрелов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

15-летняя Лиза Чернышенко стала символом стойкости украинцев. Она ехала машиной из Попасной в Бахмут с четырьмя людьми, когда машину обстреляли.

Взрослые получили тяжелые ранения, а у Лизы сильно пострадали ноги. Однако девушка не могла оставить людей без помощи.

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История Лизы Чернышенко

Несмотря на боль, она села за руль и вывезла всех взрослых в безопасное место. Девушка ехала по заминированным дорогам мимо мертвых тел на обочине.

"Нелегко получилось, было очень больно. Но я не бросила бы людей под обстрелами", – сказала она.

Лиза получила два сквозных ранения: на ноге оторвало мизинец – вместо него теперь глубокая рана к кости. Но все, кого она везла в автомобиле, выжили.

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Музей "Голоса мирных"

Свою историю 15-летняя Лиза Чернышенко рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Сотрудники и добровольцы Фонда продолжают общаться с людьми и записывать их истории. Удалось собрать более 15 тысяч рассказов.

Те, кому есть чем поделиться, могут сделать это очень просто. Достаточно:

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написать свою историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных и #расскажите_свою_историю;

посетить портал музея и нажать кнопку "Рассказать историю" справа сверху;

обратиться на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-001.

История Героя Украины Виталия Кучерявого

Ранее "Сегодня" рассказывали о полковнике ГПСУ Виталии Кучерявом. Он защищал Украину от российских захватчиков и 13 марта погиб от вражеского артиллерийского снаряда.

32-летний Герой Украины получил орден "Золотая Звезда". Уроженец Черкасской области в ходе российского вторжения руководил отрядом с 24 февраля и успешно отражал атаки оккупантов из РФ.

Пограничники вспоминают его как человека, который уничтожил десятки единиц вражеской техники, брал оккупантов в плен и спас жизнь побратимов. За совершение героических поступков при обороне государственной границы его наградили орденом "Золотая Звезда" посмертно.

Указом президента Украины № 124/2022 от 10 марта 2022 Виталия Кучерявого отметили орденом "За мужество" III степени – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Раньше мы рассказывали историю Игоря Грозы, который до последнего дыхания защищал родной Чернигов, и писали, чем запомнился 26-летний Герой Украины военный летчик Егор Середюк.