Синоптики оновили прогноз для українців на завтра: до чого готуватись

Українські синоптики розповіли, де завтра в країні буде найхолодніше

Опади прогнозують на заході та півночі України/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде хмарною. Сонце варто очікувати лише у центрі та на півдні країни. Максимум температура повітря підніметься до 1 градуса вище за нуль. Також будуть опади.

Про це повідомляє sinoptik.

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У Харкові завтра зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі буде сніг, який вранці ослабне. Вдень опадів не буде, але ввечері дрібний сніг може піти знову. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів, а вдень варто очікувати близько 0 градусів.

У Львові буде хмарно до самого вечора. Зранку очікується дрібний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня до самого вечора опадів не буде. Вночі варто очікувати від -8 до -5 градусів, а ось вдень температура повітря прогріється до +1 градусів.

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Небо у Києві завтра, 4 лютого, практично весь день буде хмарним, проте вдень трохи визирне сонце. Опадів синоптики не обіцяють. Вночі буде від -9 до -4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -6 до -2 градусів.

В Одесі вранці буде достатньо ясно, а вдень та ввечері у місті погода буде похмурою, але без опадів. Вночі буде максимум -10 градусів, вдень температура повітря прогріється до +1 градуса.