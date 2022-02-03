Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Синоптики оновили прогноз для українців на завтра: до чого готуватись

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські синоптики розповіли, де завтра в країні буде найхолодніше
Опади прогнозують на заході та півночі України/Колаж "Сьогодні"
Опади прогнозують на заході та півночі України/Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 4 лютого, буде хмарною. Сонце варто очікувати лише у центрі та на півдні країни. Максимум температура повітря підніметься до 1 градуса вище за нуль. Також будуть опади.

Про це повідомляє sinoptik.

Реклама

У Харкові завтра зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вночі буде сніг, який вранці ослабне. Вдень опадів не буде, але ввечері дрібний сніг може піти знову. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів, а вдень варто очікувати близько 0 градусів.

У Львові буде хмарно до самого вечора. Зранку очікується дрібний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У другій половині дня до самого вечора опадів не буде. Вночі варто очікувати від -8 до -5 градусів, а ось вдень температура повітря прогріється до +1 градусів.

Реклама

Небо у Києві завтра, 4 лютого, практично весь день буде хмарним, проте вдень трохи визирне сонце. Опадів синоптики не обіцяють. Вночі буде від -9 до -4 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від -6 до -2 градусів.

В Одесі вранці буде достатньо ясно, а вдень та ввечері у місті погода буде похмурою, але без опадів. Вночі буде максимум -10 градусів, вдень температура повітря прогріється до +1 градуса.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Поховали без голови: мати загиблого офіцера не вірить у самогубство сина (відео) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві без попередження знесли прибудови до житлових будинків. Ми дізналися, чи це законно (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Платитимемо і за свою тару? Як у Києві продають пластикові пакети після подорожчання Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

223 695

захворіло за тиждень в Україні

+52%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти