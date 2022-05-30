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Ситуація на кордоні: де найбільша черга на виїзді з України

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 01:21
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Найбільше українці хочуть перетнути кордон з Польщею
На деяких пунктах пропуску є черги/Фото: колаж: "Сьогодні"
На деяких пунктах пропуску є черги/Фото: колаж: "Сьогодні"

Найбільша черга на виїзд з України спостерігається в пункті пропуску "Краковець", який знаходиться на кордоні з Польщею.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

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Польща

Станом на 21:00 29 травня на кордоні з Польщею в пункті пропуску "Краковець" на виїзді стояли 80 легкових автомобілів і 7 автобусів. У пункті пропуску "Шегині" було 35 легковиків, а в "Грушові" — 30. В інших пунктах пропуску черг немає.

Словаччина та Угорщина

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" було 40 легкових авто, а на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тиса" на виїзд стояли 6 автомобілів.

Румунія та Молдова

За інформацією прикордонників, на кордоні з Румунією та Молдовою черг немає.

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