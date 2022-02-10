Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ситуація напружена: бойовики на сході готують провокації (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 00:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські найманці хочуть просунутись вперед та закріпитись ближче до українських позицій

На Донбасі окупанти намагаються просунутися ближче до позицій Збройних сил. Такі спроби спостерігають армійці у Старогнатівці, розташованій за 30 кілометрів від українсько-російського кордону. Що думають військові на передовій про маневри ворога і загрозу вторгнення — розпитав військовий кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Реклама

Яка ситуація на фронті?

До українських позицій диверсанти сунуться, щойно сонце сідає. Бійці не виключають, що окупанти хочуть просунутись вперед та закріпитись ближче до позицій наших армійців.

"Зміцнюються, посилюються, можливо, готують якісь провокації", — каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Біля Старогнатівки відстані між позиціями наших військових та ворогом надто великі. Тож стрілецької зброї найманці проти армійців не застосовують. А от більший калібр тут замість "доброго дня" та "вечора".

"Все буває, але ми до всього готові. Скажуть "вперед" — підемо вперед. Назад не підемо, такої команди не буде", — наголосив військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Богдан на війні від самого початку. Як і його побратими, про можливу нову агресію Росії дізнається з новин. Багатьох людей у нашій країні цікавить — що про це все думають бійці на передовій. Насправді здебільшого про це не думають взагалі.

Реклама

"Я не знаю, для когось війна може і починається, а ми вже воюємо вісім років. Ми готуємось, удосконалюємося, передаємо навички молодим. Ми готові. Тож можете спокійно займатися своєю справою, а ми тут зробимо своє", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Від цих позицій до російського кордону якихось три десятки кілометрів. Якщо окупанти надумають нову агресію, то ці хлопці відчують чи не першими. Але точно ніхто не побіжить.

Загроза російської агресії

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Пишаюся, що я росіянка" вирвали з контексту. Ми поспілкувалися з вчителькою, яка звільнилася через скандал Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак А так можна було? Як супермаркети у Києві оминають заборону на безкоштовні пакети Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

249 770

захворіло за тиждень в Україні

+15%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти