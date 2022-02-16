Скандал у лікарні під Рівним: медики відмовились транспортувати пацієнта санавіацією для лікування (відео)

Пацієнт так і не прийшов до тями після реанімації

Якщо така розумна — лікуй сама! Скандал у рівненській лікарні. Рідні звинувачують медиків у недбальстві, вони вже звернулися до поліції. 18 діб Ілля провів у реанімації, але так і не опритомнів. Чи був у нього шанс? Розбирався кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук.

Про це йдеться у випуску новин"Сьогодні".

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Деталі

Юлія досі не може оговтатися після смерті коханого. Пригадує, 1 січня в Іллі сильно заболіла голова та почалися судоми. Його терміново шпиталізували. В Іллі діагностували аневризму аорти. У реанімації парубок пробув 18 днів, так і не опритомнів та помер.

Ілля, каже матір, мав вроджену ваду нирок — полікістоз. Саме тому, вважає, медики нічого не робили для порятунку сина — ні спеціалісти з приймального відділення, ні з реанімації.

"Невістка на колінах благала. Ключове слово: якщо така розумна — лікуй сама. Лікар реанімації прибула через 2,5 години, де вона була? Чи взагалі була на території лікарні? Я не знаю", — каже матір померлого Світлана Панасюк.

Рідні просили викликати санавіацію, щоб доправити Іллю в потужний нейрохірургічний центр. Але двічі дістали відмову. Мовляв, пацієнт безперспективний.

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"У перший день не було вжито ніяких заходів, не викликали санавіацію, не зробили оперативне втручання. При розриві аневризми людину повинні госпіталізувати до лікарні, яка могла б надати допомогу. У Сарнах нема ні апаратури, ні кваліфікованих лікарів, які б могли надати допомогу таким хворим", — розповідає дружина померлого Юлія Юшко.

Завідувачка приймального відділення запевняє: останні два місяці Ілля не приймав призначених йому ліків, про що свідчить інтоксикація організму.

"Напередодні, а це була новорічна ніч, як сказала дружина — вживали шампанське та горілку. При захворюванні нирок — полікістозі — вживати алкоголь і не приймати препарати для пониження тиску — смертельно", — зауважила завідувачка приймального відділення Сарненської центральної районної лікарні Тамара Супрунець.

Дії правоохоронців

Чи правильно лікували — тепер з'ясовують слідчі. Рідні написали скаргу в поліцію. Там порушили провадження про ненадання допомоги хворому.

"Всі документи будуть скеровані для проведення комісійної судово-медичної експертизи, яка надасть оцінку діям медичних працівників", — каже заступник начальника Сарненського відділу поліції Василь Дячук.

Чи мало місце недбальство лікарів, міг би показати розтин тіла. Однак рідні від цього відмовилися. Слідчі не виключають, що доведеться робити ексгумацію для об'єктивності розслідування.

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Смертність в Україні

Як пише Вікіпедія, з 100 000 новонароджених українців, за статистикою, 790 осіб помруть у віці до одного року. 10 000 українців не доживуть до 35 років і 25 000 – до 60 років. З цих 100 000 вісьмох занапастить туберкульоз, двоє помруть від наслідків ВІЛ, 184 – від онкологічних захворювань, 16 осіб згубить алкоголь, 12 розіб'ються в ДТП, п'ятеро осіб потонуть. До того ж 12 осіб покінчать життя самогубством.

Майже кожен другий чоловік не має шансів дожити до 65 років, а в жінок ймовірність дожити до 65 років дорівнює 77,3%.

Понад 90% смертей в Україні спричинені неінфекційними захворюваннями.

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