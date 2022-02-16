Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Кибератака на ВСУ и банки Кибератака на ВСУ и банки ⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Скандал в больнице под Ровно: медики отказались транспортировать пациента санавиацией для лечения (видео)

Владимир Миколайчук Владимир Миколайчук корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 10:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пациент так и не пришел в себя после реанимации

Если такая умная – лечи сама! Скандал в Ровенской больнице. Родные обвиняют медиков в халатности, они уже обратились в полицию. 18 суток Илья провел в реанимации, но так и не пришел в себя. Был ли у него шанс? Разбирался корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

Реклама

Подробности

Юлия до сих пор не может прийти в себя после смерти любимого. Вспоминает, 1 января у Ильи сильно заболела голова и начались судороги. Его срочно госпитализировали. У Ильи диагностировали аневризму аорты. В реанимации парень пробыл 18 дней, так и не очнулся и умер.

Илья, говорит мать, имел врожденный порок — поликистоз. Именно поэтому, считает, медики ничего не делали для спасения сына — ни специалисты из приемного отделения, ни с реанимации.

"Невестка на коленях умоляла. Ключевое слово: если такая умная — лечи сама. Врач реанимации прибыла через 2,5 часа, где она была? Или вообще была на территории больницы? Я не знаю", — говорит мать умершего Светлана Панасюк.

Родные просили вызвать санавиацию, чтобы доставить Илью в мощный нейрохирургический центр. Но дважды получили отказ. Мол, пациент бесперспективен.

Реклама

"В первый день не было принято никаких мер, не вызвали санавиацию, не сделали оперативное вмешательство. При разрыве аневризмы человека должны госпитализировать в больницу, которая могла бы оказать помощь. В Сарнах нет ни аппаратуры, ни квалифицированных врачей, которые бы могли оказать помощь таким больным", — рассказывает жена умершего Юлия Юшко.

Заведующая приемным отделением уверяет: последние два месяца Илья не принимал назначенное ему лекарство, о чем свидетельствует интоксикация организма.

"Накануне, а это была новогодняя ночь, как сказала жена — употребляли шампанское и водку. При заболевании почек — поликистозе — употреблять алкоголь и не принимать препараты для понижения давления — смертельно", — отметила заведующая приемного отделения Сарненской центральной районной больницы Тамара Супрунец.

Действия правоохранителей

Правильно ли лечили — теперь выясняют следователи. Родные написали жалобу в полицию. Там возбудили производство о неоказании помощи больному.

"Все документы будут направлены для проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая даст оценку действиям медицинских работников", — говорит заместитель начальника Сарненского отдела полиции Василий Дячук.

Имело ли место халатность врачей, могло бы показать вскрытие тела. Однако родные от этого отказались. Следователи не исключают, что придется делать эксгумацию для объективности расследования.

Реклама

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Как быть готовым ко вторжению и не сойти с ума: советы психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак На случай войны: где в Киеве найти ключи от бомбоубежища Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовится к вторжению РФ? Как сейчас работает бронетанковый завод в Харькове Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

223 883

заболело за неделю в Украине

-10%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.24

Российский рубль (₽)

0.375

Евро (€)

32.03

Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять