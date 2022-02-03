Скандал у Могилянці: Кабмін ухвалив несподіване рішення

Міністерство освіти та науки відкличе наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії.
Про це повідомив у Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Тільки закінчили нараду з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами. Запевнив усіх учасників зустрічі, що уряд не втручається і не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія". наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія", – заявив Денис Шмигаль.
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За його словами, уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ "Києво-Могилянська академія".
"МОН сьогодні скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НУ "Києво-Могилянська академія"", – запевнив прем'єр-міністр.
Що відомо про вибори
У навчальному закладі 27 січня відбувся другий тур виборів президента ВНЗ. За посаду суперничали Сергій Квіт та Олександра Гуменна. 1 лютого на сайті ВНЗ з'явилася інформація, що спільнота чекає якнайшвидшого завершення формальних процедур із підписання контракту з обраним президентом Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом.
Вимагають відставки Шкарлета
Завтра на акції протесту студенти Києво-Могилянської академії також вимагатимуть відставки міністра Сергія Шкарлета з посади.
"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.
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