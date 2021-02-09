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Приховував громадянство Росії: СБУ викрила кандидата в Національну гвардію

9 лютого, 20:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Чоловіка перевіряють на зв'язок зі спецслужбами РФ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила кандидата на службу в батальйон оперативного призначення Нацгвардії в тому, що він приховував громадянство Росії.

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Про це повідомила прес-служба СБУ.

Як розповіли в спецслужбі, житель Києва, який до 2016 року проживав у тимчасово анексованому Криму, за власною ініціативою звернувся до представників Нацгвардії для укладення контракту на проходження військової служби. Але при поданні документів в українські силові структури кандидат свідомо приховав інформацію про наявність у нього паспорта громадянина РФ.

За даними військової контррозвідки СБУ, іноземне громадянство чоловік отримав у 2019 році на території тимчасово анексованого півострова.

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Перевіряється інформація про можливу причетність чоловіка до мережі спецслужб РФ.

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В СБУ також уточнили, що батальйон оперативного призначення Нацгвардії, куди хотів потрапити кандидат, регулярно залучають до виконання завдань у районі проведення ООС.

Нагадаємо, на початку лютого Служба безпеки України викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії, до складу якої входили колишні спецпризначенці військової розвідки.

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Росія СБУ громадянство спецслужби нацгвардія
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