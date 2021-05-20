Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини України

"Слуга народу" може через сто днів підняти питання про відставку Ляшка

20 травня, 21:09

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Депутати чекають від новоспеченого міністра охорони здоров'я рішучих дій, в іншому разі вони піднімуть питання про звільнення Ляшка з поста глави МОЗ

Віктор Ляшко на засіданні. Фото: upmp.news

Віктор Ляшко на засіданні. Фото: upmp.news

Депутатська фракція "Слуга народу" у Верховній Раді може підняти питання про відставку Віктора Ляшка з посади міністра охорони здоров'яу разі, якщо протягом перших ста днів роботи він не продемонструє необхідних результатів.

Реклама

Про це заявив народний депутат цієї фракції Олександр Качура, повідомляє Інтерфакс.

"Ми домовилися на засіданні фракції (зустріч з Ляшком, яка відбулася вранці 20 травня. – Ред.), що у пана Ляшка є період, коли він повинен показати результат – це сто днів. Якщо через сто днів не буде результату з вакцинації, ніяких рішучих дій в цьому напрямку, то нам необхідно буде розглядати, однозначно, питання про відставку", – сказав Качура.

В тренді
Негода починає покидати Україну: де 20 травня буде сухо (прогноз)
Українці гуляють парком в Одесі
В тренді
М'яка українізація до 2030 року. Як за 9 років всі заговорять українською?
В тренді
Українка, яка викинула паспорт, потрапила у "Миротворець": що про неї пишуть (оновлено)

Нагадаємо, Ляшко вже дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українка, яка викинула паспорт, потрапила у
Українка, яка викинула паспорт, потрапила у "Миротворець": що про неї пишуть (оновлено)Україна
В Україні продовжить бушувати негода: до яких областей не добереться циклон
В Україні продовжить бушувати негода: до яких областей не добереться циклонУкраїна
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)
У підручнику з української мови помітили посилання на порносайт (фото)Україна
Долар просів до нового мінімуму: офіційний курс НБУ
Долар просів до нового мінімуму: офіційний курс НБУФінанси
Набридли грози. Коли закінчаться дощі і прийде 30-градусна спека
Набридли грози. Коли закінчаться дощі і прийде 30-градусна спекаУкраїна
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думали
Сезон полуниці в самому розпалі – врожай виявився кращим, ніж думалиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти