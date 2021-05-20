"Слуга народу" може через сто днів підняти питання про відставку Ляшка

Депутати чекають від новоспеченого міністра охорони здоров'я рішучих дій, в іншому разі вони піднімуть питання про звільнення Ляшка з поста глави МОЗ

Віктор Ляшко на засіданні. Фото: upmp.news

Депутатська фракція "Слуга народу" у Верховній Раді може підняти питання про відставку Віктора Ляшка з посади міністра охорони здоров'яу разі, якщо протягом перших ста днів роботи він не продемонструє необхідних результатів.

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Про це заявив народний депутат цієї фракції Олександр Качура, повідомляє Інтерфакс.

"Ми домовилися на засіданні фракції (зустріч з Ляшком, яка відбулася вранці 20 травня. – Ред.), що у пана Ляшка є період, коли він повинен показати результат – це сто днів. Якщо через сто днів не буде результату з вакцинації, ніяких рішучих дій в цьому напрямку, то нам необхідно буде розглядати, однозначно, питання про відставку", – сказав Качура.

Нагадаємо, Ляшко вже дав гучну обіцянку до кінця літа повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.