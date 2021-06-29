Служба підтримки Apple додала українську мову

До цього українських користувачів обслуговували за замовчуванням російською мовою

Apple запустила україномовну службу підтримки. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, REUTERS/Lucas Jackson

Служба підтримки Apple в Україні з 28 червня додала українську мову – тепер консультацію з технічних питань можна отримати на українському.

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Про це повідомляє ITC.

До цього українських користувачів обслуговували за замовчуванням на російській мові, а власників американських облікових записів – англійською.

Як пишуть в ЗМІ, близько двох тижнів тому при вхідному дзвінку від російськомовної служби підтримки повідомлення-попередження про запис дзвінка початок програватися на українському. Повноцінне замовлення дзвінка для України служба підтримки Apple запустила з 28 червня.

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Щоб отримати консультацію або допомогу в рішенні технічних питань потрібно попередньо надіслати онлайн-запит, вибравши його тему в переліку.

Раніше ми писали, що Apple запустив в Україні новий платний сервіс. Підписка доступна в 170 країнах, в тому числі в Україні. Вільний доступ до підкастів дозволить слухати програми без реклами і отримувати ранній доступ.

Нагадаємо, у Apple вже є юрособа в Україні. Пряме представництво компанії в Києві має відкритися в 2021 році.