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Смертельна стрілянина у Дніпрі: у МВС створили спеціальну слідчу комісію

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 23:02
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Вона займеться встановленням причини трагедії, внаслідок якої загинули люди
Внаслідок інциденту в Дніпрі загинуло 5 осіб/Колаж: "Сьогодні"
Внаслідок інциденту в Дніпрі загинуло 5 осіб/Колаж: "Сьогодні"

Міністерство внутрішніх справ України створило спеціальну слідчу комісію, яка має встановити причини трагедії у Дніпрі, де нацгвардієць відкрив стрілянину уранці, 27 січня. Внаслідок інциденту загинуло 5 осіб, ще 5 — постраждали.

Про це повідомляє МВС.

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Деталі

"З мого боку призначено службову перевірку та створено спеціальну комісію, яку очолив перший заступник Євгеній Єнін. Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції стосовно того, що необхідно змінити, аби таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому", — повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

У МВС зазначають, що комісія має надати пропозиції щодо необхідних змін у порядку проходження строковиками служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Крім того, очільник МВС наголосив, що за висновками слідчої комісії МВС будуть зроблені кадрові рішення щодо осіб, які "були причетні до допущення цієї ситуації".

Денис Монастирський висловив співчуття родинам військовослужбовців, які сьогодні загинули.

Деталі НП

  • Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.
  • Той, хто стріляв, – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".

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