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СЬОГОДНІ Новини України

Сніг та дощі: у яких областях невдовзі зміниться погода – прогноз

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 18:00
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Упродовж завтрашнього дня в країні може посилитися вітер, а вночі очікуються заморозки
Синоптик Наталія Діденко розповіла, де чекати на опади
Синоптик Наталія Діденко розповіла, де чекати на опади / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні у середу, 9 лютого, буде переважно теплою. До нас прийдуть атмосферні фронти із північного заходу Європи.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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Мокрий сніг та дощ очікуються найближчої ночі на заході України, місцями у Луганській області, Донецькій області та Запоріжжі. На решті території – без опадів.

"Вранці опади підуть на схід і захоплять північні області та частину центральних – Вінницьку, Черкаську та Кропивницьку з районами. Також вранці трохи посиплеться або поллється на крайньому сході та в Криму", – написала синоптик.

А вдень в Україні опади послабшають – нічого істотного протягом дня у середу не передбачається. Також Наталія Діденко попередила про ожеледицю.

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Вітер буде північно-західний, 5-12 м/с, ймовірні штормові пориви 15-20 м/с.

"Температура повітря у більшості областей особливо не зміниться, вночі невеликий мінус, вдень близько нуля, на сході та північному сході до 0-2 градусів морозу, на півдні +2...+6 градусів", – зазначила Наталія Діденко.

У Києві найближчої ночі та вранці – мокрий сніг та дощ. Завтра вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, поривчастий, часом штормовий.

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Максимальна температура повітря становитиме 0...+2 градуси. До кінця тижня жодного суттєвого похолодання в Україні не буде, навіть навпаки – трохи потеплішає, істотні опади – навряд.

"Хіба що вітер очікується поривчастим, некомфортним. Але це характерне явище для перехідного сезону від зими до весни, коли починає перебудовуватись атмосфера на нові радісні синоптичні процеси", – написала Наталя Діденко.

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