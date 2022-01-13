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Сніг, мороз та сильний вітер: де сьогодні очікувати погіршення погодних умов (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 06:00
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Протягом дня в країні подекуди йтимуть опади, а також очікується сильний вітер
У деяких областях очікується до -11 градусів/Колаж: "Сьогодні"
У деяких областях очікується до -11 градусів/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 13 січня, в Україні прогнозують морозну погоду. У порівнянні з попереднім днем, сьогодні подекуди очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня мокрий сніг прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Звичайний сніг без дощу накриє Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську області. На решті території України — ясна погода. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують від -5 до +1 градуса. На сході очікується 7-11 градусів нижче нуля.

У північних регіонах – від -8 до +1 градуса. На півдні прогнозують 1-5 градусів морозу.

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У Києві очікується сніг, 1-3 градуси морозу, а в Сімферополі буде сухо – від -2 до -4 градусів.

Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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