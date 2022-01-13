Сніг, мороз та сильний вітер: де сьогодні очікувати погіршення погодних умов (карта)

Протягом дня в країні подекуди йтимуть опади, а також очікується сильний вітер

У деяких областях очікується до -11 градусів/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 13 січня, в Україні прогнозують морозну погоду. У порівнянні з попереднім днем, сьогодні подекуди очікуються опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня мокрий сніг прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Звичайний сніг без дощу накриє Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську області. На решті території України — ясна погода. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході синоптики прогнозують від -5 до +1 градуса. На сході очікується 7-11 градусів нижче нуля.

У північних регіонах – від -8 до +1 градуса. На півдні прогнозують 1-5 градусів морозу.

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У Києві очікується сніг, 1-3 градуси морозу, а в Сімферополі буде сухо – від -2 до -4 градусів.

Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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