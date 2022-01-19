Снігопад не дасть покататися? Якою буде погода в Буковелі на вихідних

Сніг почне падати ввечері 21 січня і триматиметься найближчі кілька днів

В Буковелі на вихідних буде сніжно та холодно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Буковелі Івано-Франківської області на вихідних обіцяє бути сніжною та морозною. Сонце сховається і вийде вже аж на наступному тижні.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Реклама

За даними сайту, у п'ятницю, 21 січня, температура повітря опуситься до -10 градусів зранку. Протягом дня максимально "потепліє" до -8 градусів. Приблизно з 17:00 почне сніжити. Також синоптики попередили про хуртовину при швидкості вітру 12 м/с і більше, яка може тривати з 03:00 до 12:00. Крім того, слід чекати замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні.

У суботу, 22 січня, у Буковелі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме дрібний сніг, який до вечора може посилитися. Температура повітря коливатиметься від -11 до -8 градусів.

У неділю, 23 січня, також буде морозно та хмарно. Сніг йтиме протягом усього дня аж до пізнього вечора.