Снігопади охоплять більшість регіонів: прогноз погоди до кінця тижня

У вихідні, за прогнозами синоптиків, вдарять сильні морози, місцями до 20-25 градусів

Негода в найближчі дні не відступить. Циклон буде далі накривати Україну.

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Вночі снігопади охоплять більшість регіонів. Завтра замітати буде переважно східні та північно-східні області. У Києві снігу буде менше. На півдні можливий крижаний дощ. На дорогах ожеледиця. В горах небезпека сходження лавин.

В кінці тижня снігопади знову посиляться. А у вихідні, за прогнозами синоптиків, вдарять сильні морози, місцями до 20-25 градусів.

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Раніше повідомлялося, що північ Європи накрили снігопади. У Нідерландах найсильніша за десятиліття заметіль, в Німеччині не ходить транспорт, а британці згадали про "Звіра зі сходу".

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Тим часом завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова розповідала, коли припиняться снігопади і морози.

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