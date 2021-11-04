Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Знову "прокляття". У Чернігові шахраї змусили дитину викинути у вікно всі батьківські гроші

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
4 листопада, 15:32
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дитині сказали, що на її маму накладали прокляття і потрібно швидко допомогти
У Чернігові шахраї обдурили дитину.
У Чернігові шахраї обдурили дитину. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Чернігові шахрайка виманила у дитини гроші незвичним способом. Дівчинка скинула заощадження батьків прямо у вікно.

Про це пише видання "Чернігів.City".

Реклама

Інцидент стався 3 листопада. Невідома жінка зателефонувала на стаціонарний телефон в одну із домівок Чернігова. В цей час у квартирі знаходилась 11-річна дитина.

Шахрайка представилась співробітницею матері і повідомила, що на її маму накладали прокляття і потрібно швидко допомогти.

Дівчинка викинула гроші у вікно

Щоб зняти прокляття, дитина мала всі гроші та цінності викинути з вікна. Дівчинка зібрала гроші — 10 тис. доларів, майже 300 євро, каблучки і сережки із золота. Після чого виконала інструкцію жінки, яка телефонувала.

Реклама

Наразі правоохоронці шукають шахрайку.

Шахраї працюють і в інших містах

У Харкові шахрайка виманює гроші у пенсіонерок. У Мережі поширюються відео зі зловмисницею і досі поліція не може її зловити.

Одна з потерпілих, літня жінка, йшла додому із магазину, коли її застала шахрайка. Звернулася до неї на ім'я, знала, як звуть родичів, і сказала, що раніше жила поряд. І готова безкоштовно допомогти розвіяти чорну магію. Але щоб обряд був дієвим – робити його треба на грошах. Виходить, дістали всі гроші, склали, побризкала руками, сама взяла рушник і поклала. І ось в якийсь із цих моментів пішла хусточка. Рушник залишився, а хустинка з грошима пішла.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти