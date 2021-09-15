Сонце і до +25, але так пощастить не всім: якою буде погода у четвер

Українці насолоджуються останніми теплими днями, оскільки вже на вихідних прийде похолодання. Ну а завтра, 16 вересня, очікується сонячна і тепла погода, хоча в деяких областях вже буде менше 20 градусів.
Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її словами, у четвер найтеплішою буде західна частина України, там очікується 20-25 градусів.
Найпрохолодніше буде на північному сході – Сумська, Харківська області, там всього 14-18 градусів.
Загалом, завтра в Україні буде комфортна погода, 16-22 градуси.
Дощів завтра не очікується, всюди буде переважати суха погода.
У Києва четвер обіцяє сонце і тепло до 19 градусів.
"Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі", – додала Діденко, попередивши про зміну погоди з 18 вересня.
В Україну прийшла осінь
- Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.
- З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.
- Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а в кінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.