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СЬОГОДНІ Новини України

Сонце і до +25, але так пощастить не всім: якою буде погода у четвер

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 вересня, 12:34
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Бабине літо закінчується і перший холодний дзвіночок чекаємо в деяких областях вже завтра
Ще пару днів в Україні буде тепло. Фото: gettyimages
Ще пару днів в Україні буде тепло. Фото: gettyimages

Українці насолоджуються останніми теплими днями, оскільки вже на вихідних прийде похолодання. Ну а завтра, 16 вересня, очікується сонячна і тепла погода, хоча в деяких областях вже буде менше 20 градусів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, у четвер найтеплішою буде західна частина України, там очікується 20-25 градусів.

Найпрохолодніше буде на північному сході – Сумська, Харківська області, там всього 14-18 градусів.

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Загалом, завтра в Україні буде комфортна погода, 16-22 градуси.

Дощів завтра не очікується, всюди буде переважати суха погода.

У Києва четвер обіцяє сонце і тепло до 19 градусів.

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"Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі", – додала Діденко, попередивши про зміну погоди з 18 вересня.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.
  • З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.
  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а в кінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.

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