Спецслужби Лукашенка готували вбивство Шеремета ще в 2012 році – ЗМІ

Вбивство журналіста Павла Шеремета готували секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка. У 2012 році вони обговорювали можливість підірвати журналіста вибухівкою.

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Про це повідомляє EUObserver з посиланням на записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі в 2008-2012 роках Вадима Зайцева.

На записі, зробленому 11 квітня 2012 року, зафіксовані слова Зайцева під час інструктажу співробітників контртерористичного підрозділу "Альфа".

Глава КДБ обговорює спосіб вбивства журналіста, який на той момент жив в Росії. Зайцев ставить завдання: вбити Шеремета так, щоб це стало публічним сигналом.

"Ми маємо попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем... Ми закладемо (бомбу – Ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки – ноги в одну сторону, руки – в іншу. Якщо ж все буде (виглядати) як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал... Президент (Лукашенко – Ред.) чекає цих операцій", – цитує видання слова Зайцева.

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Також розслідувачі опублікували документи стеження за журналістом.

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На записи також зафіксовані докази того, що в 2012 році КДБ Білорусі готував операції з усунення інших політичних опонентів – Олега Алкаєва (ексдиректор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковник) і В'ячеслава Дудкіна (відповідав за боротьбу з корупцією).

У розмові Зайцев каже, що таке завдання поставив сам президент Лукашенко, а на його реалізацію виділено 1,5 млн доларів. Зокрема, силовики обговорювали можливість застосування отрут, вибухових речовин, поломок автомобіля для досягнення цілей.

Експерт Національного Центру Медіа Криміналістики США, який в 2020 році вивчав матеріали за запитом EUObserver, не виявив слідів аудіо-маніпуляцій. До того ж він стверджує, що з запису видалений цифровий підпис, який міг би сприяти ідентифікації джерела в КДБ.

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Нагадаємо, 20 липня 2016 року відомий журналіст Павло Шеремет був підірваний у своїй машині на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Вийшовши з будинку о 7:45 ранку, Шеремет сів за кермо і встиг трохи від'їхати, після чого машина вибухнула.

У грудні 2019-го в МВС назвали імена всіх підозрюваних у вбивстві. Правоохоронці визначили групу учасників бойових дій на Донбасі, які, на думку слідства, мали різні ролі в організації та здійсненні вбивства: Яну Дугарь, Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, а також Інну і Віталія Грищенків.

Поліція посилається на різні експертизи і відео з камер спостереження. Пізніше суд обрав різні запобіжні заходи для фігурантів справи. Читайте всі подробиці розслідування вбивства Шеремета.

Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета

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