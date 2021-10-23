Запитай у лікаря: як відновити організм після коронавіруса або вакцинації

Кожен 5-тий, кому вкололи вакцину, може відчувати головний біль, втому, а іноді і підвищення температури

Що робити після щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформація для тих, хто тільки вакцинувався, або збирається це зробити. Пам'ятайте, що після щеплення вкрай важливо дотримуватися лайт-режиму, і хоча б тиждень обмежувати фізичну активність. І ніяких спортзалів! Чому так важливо уповільнити ритм життя після вакцинації? Ось що кажуть медики.



Марина Гуляєва – одна з провідних лікарів країни по реабілітації після інсульту і ковіда. Пояснює: запорука якісного відновлення організму в дозованому навантаженні. Це ж правило працює і після вакцинації від коронавіруса. Після того як отримали щеплення – уповільнити ритм життя. Подбайте перш за все про серце!

"Так, це може бути міокардит на тлі щеплення. Так, він описаний. У якогось відсотка пацієнтів він виникає. Не у всіх. Але хто ці пацієнти, це чисто рандомно трапляється, ми не знаємо. Але, беручи до уваги те, що ми не можемо сказати у кого, це розвинеться, все ж негласне правило є. Після того як ви зробили щеплення все-таки треба поберегтися від фізичних навантажень. Хоча б якийсь час, хоча б перший тиждень", – розповіла керівник науково-організаційного відділу Інсультного центру Марина Гуляєва.

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Кожен 5-й, кому вкололи вакцину, може відчувати головний біль, втому, а іноді і підвищення температури. Рекомендує зменшити обороти, і не дай Бог, бігти марафон.

"Це теж ознака того, що імунітет запустився, реакція на вірус є і я не бачу сенсу під час свого не дуже гарного самопочуття робити зайве навантаження. Знову таки, якісь незрозумілі побалювання за грудиною, яких ніколи не було, це привід все таки звернутися до лікаря", – керівник науково-організаційного відділу Інсультного центру Марина Гуляєва.

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Днями Марина Гуляєва стала гостею ефіру "Запитай у лікаря". Це проєкт Фонду Ріната Ахметова, який майже рік проводить онлайн-трансляції з медичними експертами по лікуванню ковіда.

Проект вже зацікавив аудиторію понад 19 млн на діджитал-майданчиках фонду. На цей раз глядачі розпитували про постковідний стан.

"Якщо ви не спите після ковіда. І ви вважаєте, що це важливо і є ознаки тривоги, ознаки депресії, це теж привід звернутися до лікаря. Тому що, якщо це затягнеться, ці безсоння вони вас вимотають остаточно", – додає лікар.

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Тим, хто перехворів або імунізовані, радить носити маску. Тому що так можна убезпечити інших.

"Знижується у ту ж мить же ось ця соціальна активність в плані захисту:"Я вже можу маску не носити!", "Я можу це не робити, се не робити." І так далі. Це абсолютна нісенітниця. Все, хто навіть щеплені, тим більше перехворіли можуть бути носіями вірусу і зарази навколо себе людей", – говорить Марина Гуляєва.

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