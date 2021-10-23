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СЬОГОДНІ Новини України

За заклики до відмови від вакцинації. В Україні запропонували ввести кримінальну відповідальність для лікарів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 жовтня, 00:04
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Медичний експерт упевнений, що таких фахівців – потрібно карати

У зв'язку з пандемією коронавіруса, пік якої зараз бушує в Україні, потрібно вводити кримінальну відповідальність для лікарів. Для медиків, які розповідають громадськості те, що не відповідає дослідженням. Зокрема, щодо вакцинації населення.

Про це заявив в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів", який був відповідальний за відділення COVID медичного центру "Голден Кеер" в Ізраїлі Борис Бриль.

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Також він упевнений, що в пік пандемії обов'язково потрібно проводити вакцинацію.

"У пік пандемії можна вакцинувати. Єдине, що потрібно не забувати про протиепідеміологічні дії, як масковий режим, як соціальна дистанція. Потрібно вакцинувати не тільки на вокзалах, потрібно вакцинувати в кожному кіоску, щоб якомога більше охопити населення – вакцинацією. Проблема ще в тому, що ви можете відкрити тисячі відділень на мільйони ліжок. На сьогоднішній день немає жодного ефективного способу лікування коронавіруса, крім вакцинації. Не існує. Якщо ви знаєте хоч одні ліки, яке знижують або лікують людину, розкажіть, ви відкриєте світу чудеса", – сказав в студії лікар.

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За його словами повинна бути кримінальна відповідальність до лікарів, які пропагують антівакцінацію.

"Для України така рекомендація. Вводити кримінальну відповідальність для лікарів, які розповідають те, що не відповідає дослідженням. Мої думки, вони у мене на кухні повинні бути і все. І вище нікуди не йти", – сказав Борис Бриль.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавіруса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.

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На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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