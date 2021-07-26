Через рік після рішення суду МВС оголосило в розшук банкіра Костянтина Жеваго

На сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилося орієнтування на колись найбагатшого нардепа України

Жеваго звинувачують у виведенні коштів банку "Фінанси та Кредит"

Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього власника банку "Фінанси і кредит", співвласника гірничорудної компанії Ferrexpo, екс-нардепа Костянтина Жеваго . Таким чином було виконано рішення Печерського районного суду Києва від червня 2020 року, за яким Жеваго повинні були взяти під варту.

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Орієнтування на олігарха і екс-нардепа Костянтина Жеваго

Згідно з інформацією в орієнтуванні на сайті МВС , колись найбагатший народний депутат України Костянтин Жеваго пропав з поля зору правоохоронців ще восени 2019 року. Тепер він оголошений в розшук через те, що ховається від слідства.

"Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", значиться в орієнтуванні на сайті МВС.

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Нагадаємо, що Жеваго звинувачується за ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою) і ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Серед іншого його підозрюють в розтраті мільярдів збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит". Відомо, що олігарх перебуває за межами України.

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Ще в грудні 2019 року Інтерпол за запитом Державного Бюро Розслідувань оголосив його в міжнародний розшук.

"Зазначена постанова суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України і видачі такої особи компетентним органам України", – зазначили тоді в ГПУ.

Нагадаємо, три роки тому Жеваго був повідомлений про підозру в причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит" на суму 2,5 млрд грн. Правда, це сталося заочно .