США подали негативний сигнал щодо перспектив України в НАТО – Ілларіонов

/ Фото: Офис Президента Украины

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України, який був сприйнятий в нашій країні з великим оптимізмом, ніяк не просунув відносини США і нашої країни – ні обсяг військової допомоги не збільшений, ні санкцій проти "Північного потоку – 2" домогтися не вдалося, ні прогресу в питанні вступу до НАТО чи хоча б ПДЧ.

Реклама

Про це ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ток-шоу "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

Більш того, політик бачить явний негативний сигнал з боку адміністрації Байдена, що, найімовірніше, стало наслідком не самих вдалих переговорів з держсекретарем США в Києві.

"Коли прессекретар президента Дженніфер Псакі робила пресконференцію і її запитали конкретно – яке ставлення адміністрації президента США щодо вступу України до НАТО. Вона сказала – ми підтримуємо прагнення України до Північноатлантичного співробітництва, двері відкриті, якщо є бажання з боку кандидата і виконані всі умови. Буквально через кілька годин Білий дім закреслив її заяву – і на сайті ми бачимо цю закреслену фразу – і заявив "вона обмовилася". А ось це, насправді, набагато гірше, ніж навіть якщо були б ті загальні фрази. Це насправді сигнал, який посилають Штати. Це не те, що "у майбутньому ми готові розглядати", а це "ні, ми не готові розглядати", – зазначив Ілларіонов.

Також, на думку Ілларіонова, тривожно те, що з української сторони і з американської звучать різні неузгоджені заяви про переговори.

Реклама

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва пообіцяв Україні посилення військової підтримки від Америки, а також запевнив, що Росію чекають серйозні наслідки, якщо буде нова ескалація конфлікту.