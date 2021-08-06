США впритул підійшли до розгадки COVID і самогубство співробітника СБУ – головні новини за ніч

США вивчають файли з Уханя, а в Дніпрі повісився підполковник / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрія Єрмак обговорили з главою ДерждепуЕнтоні Блінкеном у Вашингтоні протистояння агресії Росії і візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати 30 серпня.
Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з Ентоні Блінкеном / twitter.com/DmytroKuleba
США впритул наблизилися до походження COVID
Спецслужби Сполучених Штатів отримали доступ до даних про віруси, якими займалася лабораторія китайського інституту вірусології в Ухані і розраховують, що це допоможе встановити походження коронавірусу COVID-19, повідомляють ЗМІ.
США розшифровує дані з лабораторії в Ухані / колаж "Сьогодні"
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Україна допоможе Греції з пожежами
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів ухваити рішення про надання допомоги Греції ув боротьбі з пожежами, які охопили країну. Він розраховує, що уряд вже в п'ятницю, 6 серпня, вирішить відправити туди 100 українських пожежників зі спорядженням.
У Дніпрі повісився підполковник СБУ
У Дніпрі у лісосмузі знайшли повішенимстаршого оперуповноваженого відділу "Т" (департамент захисту національної державності) Служби безпеки у Дніпропетровській області. При ньому була передсмертна записка, в якій викриваються винні у його смерті.
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