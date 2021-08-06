США впритул підійшли до розгадки COVID і самогубство співробітника СБУ – головні новини за ніч

Сполучені Штати отримали доступ до файлів інституту вірусології в Ухані, а в Дніпрі знайшли повішеним підполковника Служби безпеки – та інші новини

США вивчають файли з Уханя, а в Дніпрі повісився підполковник / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Кулеба і Єрмак зустрілися з Блінкеном

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрія Єрмак обговорили з главою ДерждепуЕнтоні Блінкеном у Вашингтоні протистояння агресії Росії і візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати 30 серпня.

Дмитро Кулеба зустрівся у Вашингтоні з Ентоні Блінкеном / twitter.com/DmytroKuleba

США впритул наблизилися до походження COVID

Спецслужби Сполучених Штатів отримали доступ до даних про віруси, якими займалася лабораторія китайського інституту вірусології в Ухані і розраховують, що це допоможе встановити походження коронавірусу COVID-19, повідомляють ЗМІ.

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США розшифровує дані з лабораторії в Ухані / колаж "Сьогодні"

Україна допоможе Греції з пожежами

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів ухваити рішення про надання допомоги Греції ув боротьбі з пожежами, які охопили країну. Він розраховує, що уряд вже в п'ятницю, 6 серпня, вирішить відправити туди 100 українських пожежників зі спорядженням.

У Дніпрі повісився підполковник СБУ

У Дніпрі у лісосмузі знайшли повішенимстаршого оперуповноваженого відділу "Т" (департамент захисту національної державності) Служби безпеки у Дніпропетровській області. При ньому була передсмертна записка, в якій викриваються винні у його смерті.

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