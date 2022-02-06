Станції "Академік Вернадський" – 26! Полярники показали історичні фото

Станції "Академік Вернадський" виповнилося 26 років. 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей". Над нею підняли синьо-жовтий прапор, а назву змінили на "Академік Вернадський".
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Україна отримала станцію безплатно за умови, що українці продовжуватимуть розпочаті там дослідження щонайменше 10 років.
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Наразі на "Вернадському" працює вже 26-та Українська антарктична експедиція. У ній 12 учасників: 7 вчених та 5 представників команди життєзабезпечення; 11 чоловіків та одна жінка.
Що досліджують полярники?
- тваринний та рослинний світ;
- глобальну грозову активність;
- Південний океан тощо.
Загалом на "Вернадському" проводять 3 основні види досліджень:
- геофізичні;
- метеорологічні;
- біологічні.
Полярники з'ясовують, які глобальні процеси відбуваються на планеті, наприклад зміни клімату.
Торік Україна купила науковий криголам "Ноосфера", який 28 січня цього року вирушив у перший рейс із Одеси до Антарктики. Наявність такого судна допоможе розширити дослідження в Антарктиці та поліпшити логістику "Вернадського".
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