Станции "Академик Вернадский" – 26! Полярники показали исторические фото

Станции "Академик Вернадский" исполнилось 26 лет. 6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию "Фарадей". Над ней подняли сине-желтый флаг, а название сменили на "Академик Вернадский".
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Украина получила станцию бесплатно при условии, что украинцы будут продолжать начатые там исследования еще как минимум 10 лет.
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Сейчас на "Вернадском" работает уже 26-я украинская антарктическая экспедиция. В ней – 12 участников: 7 ученых и 5 представителей команды жизнеобеспечения; 11 мужчин и одна женщина.
Что исследуют полярники?
- животный и растительный мир;
- глобальная грозовая активность,
- Южный океан и т.д.
В целом же на "Вернадском" проводят 3 основных вида исследований:
- геофизические;
- метеорологические;
- биологические.
Так полярники выясняют, какие глобальные процессы происходят на нашей планете, например, изменения климата.
В прошлом году Украина также купила научный ледокол "Ноосфера", который 28 января этого года отправился в первый рейс из Одессы в Антарктику. Судно позволит расширить исследования Антарктике и улучшить логистику "Вернадского".
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