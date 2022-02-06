Станции "Академик Вернадский" – 26! Полярники показали исторические фото

Полярники рассказали интересные факты о работе станции и как ее получила Украина – в Сети появились старые фото с "Академика Вернадского"

Украина получила станцию еще в 1996 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Станции "Академик Вернадский" исполнилось 26 лет. 6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию "Фарадей". Над ней подняли сине-желтый флаг, а название сменили на "Академик Вернадский".

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

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Украина получила станцию ​​бесплатно при условии, что украинцы будут продолжать начатые там исследования еще как минимум 10 лет.

Сейчас на "Вернадском" работает уже 26-я украинская антарктическая экспедиция. В ней – 12 участников: 7 ученых и 5 представителей команды жизнеобеспечения; 11 мужчин и одна женщина.

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Что исследуют полярники?

животный и растительный мир;

глобальная грозовая активность,

Южный океан и т.д.

В целом же на "Вернадском" проводят 3 основных вида исследований:

геофизические;

метеорологические;

биологические.

Так полярники выясняют, какие глобальные процессы происходят на нашей планете, например, изменения климата.

В прошлом году Украина также купила научный ледокол "Ноосфера", который 28 января этого года отправился в первый рейс из Одессы в Антарктику. Судно позволит расширить исследования Антарктике и улучшить логистику "Вернадского".