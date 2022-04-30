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СЬОГОДНІ Новини України

Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата в члени ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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30 квітня, 22:44
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Європейський Союз активно займається нашим питанням
Стефанишина вважає, що нашу заявку буде швидко розглянуто / Колаж "Сьогодні"
Стефанишина вважає, що нашу заявку буде швидко розглянуто / Колаж "Сьогодні"

Буквально за місяць Україна може отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу. Очікується його надання на наступній зустрічі лідерів Євросоюзу, що відбудеться у червні.

Про це повідомила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі каналу "Україна 24" під час загальнонаціонального телемарафону.

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Що відомо

"Розраховуємо, що коли члени ЄС знову зберуться, це буде червень цього року, буде прийнято рішення про надання Україні статусу кандидата. Ми зазвичай ведемо переговори з різними столицями і говоримо про те, що це прискорена процедура, через яку ми проходимо всі процеси. Вона стала можливою через ті зміни, трансформації, які ми здійснювали за останні 8 років, це був наш шлях, власне, до Європи", – сказала Стефанішина.

Шлях у ЄС

  • Квітневі візити високопоставлених представників Європейського Союзу до Києва пов'язані з просуванням кандидатури України до членства.
  • В Україні 20 квітня з візитом побував ще один політичний важкоатлет – президент Європейської ради Шарль Мішель. За словами гостя, нашу заявку на вступ до ЄС буде розглянуто раніше встановлених термінів.
  • 8 квітня у Києві побували президент Європейської комісіїУрсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Вони привезли з собою опитувальник, з якого починається шлях держави до отримання статусу країни – кандидата на вступ до ЄС.

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