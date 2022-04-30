Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата в члени ЄС

Європейський Союз активно займається нашим питанням

Стефанишина вважає, що нашу заявку буде швидко розглянуто / Колаж "Сьогодні"

Буквально за місяць Україна може отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу. Очікується його надання на наступній зустрічі лідерів Євросоюзу, що відбудеться у червні.

Про це повідомила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі каналу "Україна 24" під час загальнонаціонального телемарафону.

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Що відомо

"Розраховуємо, що коли члени ЄС знову зберуться, це буде червень цього року, буде прийнято рішення про надання Україні статусу кандидата. Ми зазвичай ведемо переговори з різними столицями і говоримо про те, що це прискорена процедура, через яку ми проходимо всі процеси. Вона стала можливою через ті зміни, трансформації, які ми здійснювали за останні 8 років, це був наш шлях, власне, до Європи", – сказала Стефанішина.

Шлях у ЄС