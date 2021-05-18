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Степанов після відставки висловився про російські вакцини

18 травня, 19:51

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Тепер уже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як ставиться до російських вакцин

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Звільнений Верховною Радою міністр охорони здоров'я Максим Степанов навіть після відставки виступив проти російських вакцин від коронавірусу.

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"Ми не можемо купувати російську вакцину. Я навіть не дивився на якість цієї вакцини. Я вважаю, що ми не можемо її купувати", – заявив Степанов в ефірі "Хард з Влащенко" на "Україні 24".

Він зазначив, що у Словаччині та Угорщині, на відміну від України, РФ не забирала територію і не приносила війну.

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Нагадаємо, напередодні в "Слузі народу" і прем'єр-міністр називали головною причиною відставки міністра – провал вакцинації в Україні. Водночас сам Степанов напередодні записав відеозвернення, в якому дав зрозуміти, що ситуація з його звільненням – це чистої води підкилимні ігри.

У той же час лікарі просили не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами" у разі його відставки. Медична рада Міністерства охорони здоров'я також не в захваті від можливої заміни в особі Віктора Ляшка.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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