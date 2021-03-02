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Степанов розповів про ефективність вакцини AstraZeneca для людей старших за 70 років

2 березня, 14:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцина ефективна на 80%, сказав міністр

Вчені у Великій Британії підтвердили високий відсоток ефективності вакцини від коронавірусу AstraZeneca для людей старших за 70 років.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Хочу звернути увагу на останні дослідження громадської охорони здоров'я Великої Британії, які виявили дуже високу, понад 80%, ефективність вакцини AstraZeneca для запобігання госпіталізації у осіб старших за 70 років", – сказав Степанов.

Міністр також розповів, що після щеплення Covishield, яке йому зробили 1 березня, почуває себе добре, побічних ефектів немає.

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Також ми писали про те, що у Франції дозволили застосовувати вакцину від коронавірусубритано-шведської компанії AstraZeneca для людей старших за 65 років.

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Раніше також повідомлялося, що жителі Німеччини відмовляються робити щеплення препаратом компанії AstraZeneca. Медики кажуть, що використовували тільки 15% наявних доз вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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