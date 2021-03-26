Степанов спрогнозував важкий період епідемії COVID-19 в Україні

В Україні важкий період пандемії коронавірусу буде до середини квітня.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській ситуація вже стабілізувалася. Після введення карантинних обмежень кількість госпіталізацій значно знизилося.
"Сама завантаженість ліжок з киснем зараз в Києві – це до 80%", – сказав Степанов.
Він підкреслив, що на жовтому рівні епідбезопасності знаходиться тільки Херсонська область, інші області – в помаранчевому, або червоному рівні.
Нагадаємо, в Україні стартував другий етап вакцинації – щеплення пропонують людям старше 80 років, а також працівникам соціальної сфери та громадського здоров'я. Ось тільки не всі хочуть робити укол. Сайт "Сьогодні" розбирався, чому люди похилого віку не хочуть вакцинуватися від COVID.
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