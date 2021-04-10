Країни НАТО за Україну. Які держави вже підтримали наше членство в Альянсі

Туреччина приєдналася до публічної підтримки вступу України до Альянсу

План дій щодо членства України в НАТО одна за одною підтримують країни Альянсу. За останній тиждень була зроблена низка гучних заяв, а після візиту президента України Володимира Зеленського до прямої підтримки приєдналася і Туреччина.

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Так, у спільній декларації Дев'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою окремими пунктами виділена перспектива членства нашої країни в Альянсі.

"Висловити підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірам отримати найближчим часом План дій щодо членства, і відзначити прагнення сприяти забезпеченню сумісності Збройних Сил України зі Збройними Силами членів", – йдеться в документі, опублікованому на сайті президента України.

Раніше Литва заявила, що лобіюватиме членство України в НАТО, – офіційно про це заговорили дипломати.

"Я переконаний, і ми тільки почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО повторило свою пропозицію про надання Україні плану членства", – заявив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Слідом за Литвою про підтримку курсу на членство нашої країни в Альянсі заявила Латвія.

"Мабуть, вже пора надати цей План (дій щодо членства) України. Це буде як мінімум сигналом від нас, що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", – сказав голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичюс.

Позиція України

Україна робить все від неї залежне, щоб якомога швидше отримати План для членства в НАТО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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Щоправда, скільки часу – тижнів або місяців – це може зайняти, поки зовсім невідомо. Водночас НАТО зробив крок назустріч нашій країні – з'явилася українська версія сайту Альянсу.

Що кажуть в США

Сполучені Штати підтримують євроатлантичні прагнення України, але нагадують про необхідність реформ, щоб відповідати стандартам членства в НАТО.

США "продовжують закликати керівництво України провести глибокі, всебічні та своєчасні реформи, необхідні для побудови більш стабільної демократичної, процвітаючої і вільної країни", зазначив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

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