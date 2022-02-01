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Кривава бійня у Дніпрі: Гордон звинуватив "радянську систему" (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 22:56
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Журналіст зазначив, що у військових частинах досі панує дідівщина
Дмитро Гордон вважає, що частину 3021 в якій служив Рябчук, треба перевірити/Колаж: "Сьогодні"
Дмитро Гордон вважає, що частину 3021 в якій служив Рябчук, треба перевірити/Колаж: "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що слідство повинно чітко розібратися з інцидентом, який стався 27 січня у Дніпрі. Тоді солдат військової частини 3021 Національної гвардії України Артемій Рябчук розстріляв 4 своїх товаришів по службі та цивільну жінку. Журналіст вважає, що необхідно обов'язково розібратися, що відбувається у частину, де служив стрілок.

Про це він заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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Що сказав гордон?

"Говорять про те, що в цій частині (3021 — Ред.) і не тільки в цій, і не тільки в Нацгвардії України, але і в ряді формувань Збройних сил, відбувалися постійні побори грошей з військовослужбовців, які були призвані на строкову службу. Говорять про те, що це були системні побори, які здійснювали сержанти і прапорщики. Гроші, які щомісяця бралися у солдатів, вони розподілялися в такому співвідношенні, щоб доходило до командування частин. Я говорю про це абсолютно відкрито, я нікого не боюся. Я вважаю, що потрібно обов'язково з цим розібратися, це дуже схоже не правду. Цією гидотою пронизана і російська армія, і російська гвардія, і не виключаю, що українська. Це все відрижки проклятої радянської системи. Це все дідівщина, яка була ще в Радянському Союзі. Я думаю, що мало що змінилося з того часу. Потрібно ретельно все перевірити. Потрібно перевірити сигнали про те, що в цій частині знущалися з новобранців. Потрібно перевірити те, що в цій частині були вбивства і самогубства. От просто все перевірити і розповісти про це суспільству. Я не виправдовую цього хлопця, але якщо цього хлопця довели до таких дій, то є така стаття — доведення до подібних дій, до вбивства. Ми не повинні бути однобокими", — сказав Дмитро Гордон.

Журналіст зазначив, якби дізнався, що якийсь солдат вчинив розправу над кимсь через знущання, то виправдав би його.

"Якщо я дізнаюся, що якийсь солдат, чи то в Росії, чи то у нас, взяв автомат і розстріляв тих, хто над ним знущався, — я виправдовую цього солдата. Не треба знущатися з людей", — наголосив Гордон.

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 і патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
  • Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахіття під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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