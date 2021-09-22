Суд звільнив від кримінальної відповідальності антимайданівця "Топаза"

Кромського звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності

Слідство вважало Кромского причетним до групового викрадення і тортур, але з моменту їх вчинення минули всі терміни давності. Колаж: "Сьогодні"

Дарницький районний суд Києва звільнив Гната Кромского на прізвисько "Топаз" від кримінальної відповідальності, закривши справу.

Про це розповів його адвокат Олександр Шадрін в коментарі УНН.

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Шадрін підтвердив журналісту УНН, що суд звільнив Кромського від кримінальної відповідальності, закривши справу через закінчення строків давності.

Кромському інкримінували ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Йдеться про викрадення Владислава Іваненко, якого "тітушки" помилково прийняли за активіста Майдану. Його викрали 21 січня 2014 року поблизу станції метро "Почайна". Іваненко вивезли в ліс, катували і вимагали "зізнань" про джерела фінансування євромайдану. Згодом "тітушки" його відпустили.

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Нагадаємо, що харків'янин Кромський був учасником охорони антиМайдану в Маріїнському парку в Києві. Став відомий по позивному "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "антиМайдан". Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів волає про допомогу до супроводжуючого Кромського: "Топаз, дай команду!".

Кромський також був засуджений за участь у подіях так званої "російської весни" в Харкові навесні 2014 року, – операції, метою якої було створити основу для введення російських військ в регіон.

Затримання Гната Кромского

Раніше ми повідомляли, що 20 жовтня, на одній зі станцій Харківського метрополітену, правоохоронці затримали Кромского.

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При перевірці 34-річного чоловіка за інформаційною базою Національної поліції встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів, передбачених:

ч. 4 ст. 187 ( розбій );

); ч.3 ст. 289 ( незаконне заволодіння транспортним засобом );

); ч.3 ст. 262 ( викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем );

); ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Однак вже сьогодні суд пішов назустріч Кромському, звільнивши його від кримінальної відповідальності та закривши справу.

Нагадаємо, що кримських татар уже відпустили: резонансне затримання під будівлею ФСБ в Сімферополі.

Також нагадаємо, що затриманого в Білорусі українця відпустили.