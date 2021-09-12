Суддя Писанець помер після застілля з правоохоронцями. Нові подробиці

На тілі померлого судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця не виявлено слідів насильницької смерті.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
Застілля
Джерело агентства повідомило, що, за попередніми даними, смерть 53-річного Віталія Писанця настала через проблеми із серцем або судинами. Сталося це після заходу за участю представників правоохоронних органів, на якому вживали спиртні напої.
Раніше джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах також висловили припущення про природні причини смерті Писанця.
"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах, перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.
Згідно з версією порталу "Свободний", перед смертю Віталій Писанець відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменком Е. і адвокатом Онопенком П. Між суддею і слідчим нібито стався конфлікт і бійка.
Нагадаємо, у суботу, 11 вересня, у Київській області був знайдений мертвим суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець. Офіційні органи поки що не називають причин його смерті, призначено ряд експертиз.
Резонансні справи Писанця
- Не так давно Писанець вів одне із засідань у справі голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Тоді захист нардепа заявляв відвід судді Сергію Вовку, але суддя Писанець не задовольнив клопотання адвокатів.
- Також Писанець обирав запобіжний захід фігурантам справи Павла Шеремета – здебільшого задовольняв клопотання прокуратури про тримання підозрюваних під вартою.
- У 2015 році він обирав запобіжний захід на той час лідеру партії УКРОП Геннадію Корбану, обвинуваченому у викраденні голови Держземагентства Сергія Рудика та директора департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради Олександра Величко.
- У 2015 році він визнав забудовника Олега Ріпу (ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перлина Троєщини") постраждалим, хоча слідство вважає, що забудовник вивів кошти інвесторів за кордон.
- У 2016 році Писанець зняв арешт з активів фігуранта з команди колишнього президента України Віктора Януковича – ексголови Нацбанку Сергія Арбузова.
- У 2017 році саме за рішенням Писанця Печерський райсуд Києва не дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування проти екссекретаря РНБО, ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.
- У січні 2019 року Писанець скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV", яку Генпрокуратура пов'язує з колишнім главою МВС України Віталієм Захарченком, який утік. Йдеться про 20 земельних ділянок, три житлові будинки та квартиру в Києві, які були заарештовані в 2014 році у справі про незаконне збагачення і відмиванні грошей Віталієм Захарченком.