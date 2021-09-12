Суддя Писанець помер після застілля з правоохоронцями. Нові подробиці

Серед версій озвучують проблеми із серцем або судинами, відрив тромбу

Офіційних висновків про смерть Віталія Писанця ще немає / Колаж "Сегодня"

На тілі померлого судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця не виявлено слідів насильницької смерті.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

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Застілля

Джерело агентства повідомило, що, за попередніми даними, смерть 53-річного Віталія Писанця настала через проблеми із серцем або судинами. Сталося це після заходу за участю представників правоохоронних органів, на якому вживали спиртні напої.

Раніше джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах також висловили припущення про природні причини смерті Писанця.

"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах, перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

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Згідно з версією порталу "Свободний", перед смертю Віталій Писанець відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменком Е. і адвокатом Онопенком П. Між суддею і слідчим нібито стався конфлікт і бійка.

Нагадаємо, у суботу, 11 вересня, у Київській області був знайдений мертвим суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець. Офіційні органи поки що не називають причин його смерті, призначено ряд експертиз.

Резонансні справи Писанця

Не так давно Писанець вів одне із засідань у справі голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Тоді захист нардепа заявляв відвід судді Сергію Вовку, але суддя Писанець не задовольнив клопотання адвокатів.

Також Писанець обирав запобіжний захід фігурантам справи Павла Шеремета – здебільшого задовольняв клопотання прокуратури про тримання підозрюваних під вартою.

У 2015 році він обирав запобіжний захід на той час лідеру партії УКРОП Геннадію Корбану, обвинуваченому у викраденні голови Держземагентства Сергія Рудика та директора департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради Олександра Величко.

У 2015 році він визнав забудовника Олега Ріпу (ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перлина Троєщини") постраждалим, хоча слідство вважає, що забудовник вивів кошти інвесторів за кордон.

У 2016 році Писанець зняв арешт з активів фігуранта з команди колишнього президента України Віктора Януковича – ексголови Нацбанку Сергія Арбузова.

У 2017 році саме за рішенням Писанця Печерський райсуд Києва не дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування проти екссекретаря РНБО, ексглави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва.

У січні 2019 року Писанець скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV", яку Генпрокуратура пов'язує з колишнім главою МВС України Віталієм Захарченком, який утік. Йдеться про 20 земельних ділянок, три житлові будинки та квартиру в Києві, які були заарештовані в 2014 році у справі про незаконне збагачення і відмиванні грошей Віталієм Захарченком.