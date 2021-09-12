Майно Арбузова і справа Шеремета: найскандальніші рішення померлого судді Писанця

Під Києвом був знайдений мертвим суддя Печерського районного суду, який займався справами Корбана, Шеремета, Медведчука, Арбузова і Клюєва

Віталій Писанець не задовольнив клопотання адвокатів Медведчука по зміні судді / Колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 вересня, в Київській області був знайдений мертвим суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець. Причини його смерті офіційними органами поки не називаються.

Про це повідомляє Поліція Київської області .

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Смерть судді

Вдень 12 вересня поліція Київщини підтвердила факт смерті одного зі столичних суддів в селі Погреби Броварського району. Його тіло було виявлено напередодні.

"На місці події працювали співробітники Державного бюро розслідувань, які і будуть проводити розслідування даного кримінального виробництва ", – сказано в повідомленні.

"Справою про смерть судді буде займатися ДБР, тому як в матеріалах фігурує правоохоронець. Кримінальне провадження відкрито за статтею "Вбивство", це зроблено для того, щоб було більше можливостей встановити істину", – повідомили нам правоохоронці.

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Згідно з версією порталу "Свободний", перед смертю Віталій Писанець відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменко Е. і адвокатом Онопенко П. Між суддею і слідчим стався конфлікт і бійка.

У коментарі "Сьогодні" правоохоронці не підтвердили цю версію:

"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах – перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

У ДБР нам також повідомили, що видимих слідів насильства на тілі судді немає.

"Призначено експертизи, які дадуть відповідь на всі питання", – сказали нам в ДБР.

Кар'єра

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53-річний Віталій Писанець починав свою кар'єру в Луганській області – був суддею Свердловського міського суду Луганської області, а після окупації Свердловська указом президента Петра Порошенка в 2015 році був переведений до Печерського райсуду столиці.

Нещодавно суддя Печерського суду Віталій Писанець розглядав відведення судді у справі Медведчука / Фото Ігоря Сєрова, "Сегодня"

У біографії судді чимало резонансних справ.

Не так давно Писанець вів одне із засідань у справі голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука. Тоді захист нардепа заявляв відвід судді Сергію Вовку, але суддя Писанець не задовольнив клопотання адвокатів.

Також Писанець вибирав запобіжний захід фігурантам справи Павла Шеремета – в основному задовольняв клопотання прокуратури про утримання підозрюваних під вартою.

У 2015 році він обирав запобіжний захід на той час лідеру партії "УКРОП" Геннадію Корбану, обвинуваченому у викраденні голови Держземагентства Сергія Рудика та директора департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міськради Олександра Величко.

У 2015 році він визнав забудовника Олега Ріпу (ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перлина Троєщини") постраждалим, хоча слідство вважає, що забудовник вивів кошти інвесторів за кордон.

У 2016 році Писанець зняв арешт з активів фігуранта команди четвертого президента України Віктора Януковича – колишнього глави Нацбанку Сергія Арбузова.

У 2017 році саме за рішенням Писанця Печерський райсуд Києва не дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави Апарату президента Віктора Януковича Андрія Клюєва .

У січні 2019 року Писанець скасував арешт майна нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV", яку Генпрокуратура пов'язує із збіглим колишнім главою МВС України Віталієм Захарченком . Йдеться про 20 земельних ділянок, три житлові будинки та квартиру в Києві, які були заарештовані в 2014 році в рамках справи про незаконне збагачення і відмиванні грошей Віталієм Захарченком.

Темні справи

У 2012 році невідомі по так і не названим офіційно причин побили Писанця. Він потрапив до лікарні з переломом черепа і сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною була його "професійна діяльність". За версією луганських ЗМІ, нібито напад став наслідком невиконання Писанцем домовленостей з представниками місцевого криміналітету.

У 2017 році Департаментом спецрозслідування Генпрокуратури почалося досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами винесення суддями Писанцем і його колегою Бортницькою В.В. неправосудних рішень.

У 2020 році суддя Писанець був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за неправомірний арешт грошових коштів громадянки.

Декларація Писанця

Згідно декларації Віталія Писанця за 2018 рік:

в Луганській області він мав будинок площею 129,6 м кв,

в Довжанське – квартиру площею 29,4 м кв,

в Луганській області – земельні ділянки площею 91 м кв і 1000 м кв,

м кв і 1000 м кв, в Обухівському районі – квартиру площею 71,8 м кв, дачний будиночок площею 116 м кв та земельну ділянку площею 317 м кв.

на суддю зареєстровані три автомобілі: ВАЗ – 1996 року випуску, Opel 2002 року випуску і Toyota – 2010 року випуску.

Віталій Анатолійович задекларував грошових активів на 400 тисяч грн.

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Родичі

Згідно з декларації родинних зв'язків, померлий мав розгалужені зв'язки в суддівських органах.

Його племінниця працювала помічником судді в Васильківському районному суді Київської області; до цього займала там посаду секретаря судового засідання. А зять з 2012 по 31 грудня 2017 року працював прокурором в органах прокуратури України.